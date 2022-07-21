集愛中秋庇護禮　台南希望家園最給力

▲台南市長黃偉哲扶弱助貧，於新營民治市政中心舉辦「集愛中秋庇護禮、希望家園最給力」庇護工場中秋行銷記者會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

集愛中秋庇護禮，讓您的千萬祝福傳遞到親友心坎裡，台南市長黃偉哲扶弱助貧，期許讓台南成為處處有愛的希望家園，21日上午於新營民治市政中心舉辦「集愛中秋庇護禮、希望家園最給力」庇護工場中秋行銷記者會。

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現場共邀集傳愛不遺餘力的五大總工會及亞洲航空公司、璨揚企業、鉅慶實業、大台南天然氣、台南市勞工志願服務協會、油漆業職業工會、泥水業職業工會、蘆葦啟智中心、與台南知名作家王美霞老師代言並到場共襄盛舉，市長黃偉哲和庇護員工及工作人員，將有送愛送幸福意象的千萬祝福禮，並由黃市長揭開千萬要突破的大禮包，期許今年庇護工場中秋營收能突破千萬再創佳績，建立希望家園最給力。

活動一開場即特別介紹一款「集愛中秋」為命名的中秋禮盒，該禮盒是結合展翼烘焙庇護工製作的月餅，由創義庇護工場設計印刷，禮盒包裝上特別印製由台南作家王美霞老師，為憨兒製作撰寫台語詩句，同時王美霞老師也特別到記者會現場親自吟念詩句，為中秋增添一份濃濃的愛與祝福。

黃偉哲表示，他非常感謝亞洲航空公司、璨揚企業股份有限公司、鉅慶實業股份有限公司、大台南天然氣股份有限公司、五大總工會以及王美霞老師長年支持庇護工場也關懷弱勢，不僅出錢更出力。尤其工會除了擔任修繕志工幫助台南各區需要的弱勢朋友房屋修繕，逢年佳節更採購庇護工場的禮盒致贈弱勢勞工朋友。

黃偉哲也提到今年協助安南區一對相依為命姊弟修繕房屋時，發現雖然弟弟有身心障礙不善言語，卻有繪畫天分，為了鼓勵他也特別將他的繪畫印製成小卡隨禮盒發送，讓中秋的濃情更添加一分暖意與幸福。每逢節備思親之外，更要想到共好的親人，距離中秋節這一個多月，大家採購庇護工場禮品，還可憑100元發票參加台南購物節抽獎，今年一起突破千萬元的採購金額。

勞工局王鑫基指出，今年現場因為防疫關係，雖然不能試吃介紹各庇護工場中秋產品，但是各家庇護工場也都用盡心思，推出各式應景中秋禮品，包括外盒精美多層次口感的月餅禮盒、錦霞樓獨家配方安心里肌肉及公益合作的烏金干貝醬等烤肉組合、以及無毒日曬越光米禮盒等多元款式，也有2021年成立的「菩提澄園庇護工場」的養生饅頭餐盒，還有客製印製或雷雕禮品可傳心意。同時，今年更與電商Yahoo商城合作，從7月25日到9月11日在網路訂購，免出門就能送幸福進家門，鼓勵市民踴躍選購傳遞祝福。

台南市目前共有6家庇護工場每一家的伴手禮各有特色，讓人起手下單停不了。全台唯一以製作鮮凍食品為主並通過HACCP國際認證的喜憨兒台南庇護工場，今年推出「歡聚。小食光」安心豬里肌肉片加安心雞腿排及烤肉新品-戰斧豬排，搭配興達港歐董旗魚黑輪及黑橋牌香腸的烤肉組合，以及與台南知名錦霞樓公益合作所生產的烏金干貝醬禮盒，讓中秋佳節烤肉香味瀰漫著濃厚的台南味。喜憨兒台南庇護工場同時推出『溫暖送-喜上虎咬豬』愛心餐點募集活動，將貝殼刈包、岩燒客家豬肉的組合禮，透過愛心認購送給偏鄉弱勢家庭及長者照顧中心，千萬的圓滿，闔家團圓歡。

堅持用越吃越健康的食材製作產品的展翼烘焙坊，今年更換與創義印務設計庇護工場，共同推出「集愛中秋禮盒」月餅新禮盒包裝印有王美霞老師撰寫「圓圓的思念囥佇遮」台語詩句，盛裝入口即化的新品香妃酥及老少咸宜的蛋黃酥，送禮懷舊伴濃濃鄉味，於7月31日前預購享9折優惠價，滿5000元免運費，送禮送您千萬的幸福。蓮心園庇護農藝工場，推出無毒日曬「台南16號-越光米」及不含防腐劑的紫蘇梅養生禮盒，千萬的好運祝福禮，送禮自用兩相宜。

台南還有兩家印務庇護工場，提供精美及各式客製化產品服務，吉茂專業庇護工場推出由繪畫天分的庇護員工繪製或可指定客製印刷製成的束口袋.環保提袋.飲料提袋，重複使用讓環保帶著走，送禮一份享千萬的快樂。創義也可印製各式中秋文創產品，今年強力推薦雷雕鑰匙圈、便條紙，可協助設計圖面，或顧客提供專屬，獨一無二的圖案傳心意，中秋送禮實用又心安，祝福到手有千萬的平安。

另，2021年麻豆區甫成立的菩提澄園庇護工場，緣自延續愛的故事期待愛與善的循環，強調以蔬食結善緣為主的庇護工場，有火鍋、簡餐、還有手工饅頭、包子， 精選本地食材為主。今年也推出有飽滿心，扎實皮的冷凍蔬食水餃可到店選購，真實的食材，為您身體把關，擁有千萬的健康。

勞工局局長王鑫基表示，庇護工場為身障夥伴提供的就業機會，庇護員工在庇護工場接受職場上實作訓練，不僅可以幫助身障夥伴改善經濟，同時更啟發工作潛能，創造生命的自信。中秋佳節是闔家開心團圓，突破疫情苦情，邁向希望的日子，王鑫基期盼各企業團體或民眾踴躍認購庇護，大家採購集愛中秋庇護禮，讓千萬祝福到親友手裡，希望、愛不停息。訂購庇護工場產品，品嘗美味點心也提供庇護員工轉心性燃亮點創造職場潛能的機會。勞工局庇護工場產品訂購洽詢電話06-2991111轉8459、6687，或可逕上勞工局網站查詢各家庇護工場產品資訊(https://web.tainan.gov.tw/labor/cp.aspx?n=520&s=11278)。