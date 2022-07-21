「萬華破口」非僅用詞不精確　黃珊珊喊話陳時中：道歉不能解決問題

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

2021年首次本土疫情爆發，時任衛福部次長石崇良指萬華是防疫破口，讓部分在地人相當不滿，而已轉身投入民進黨台北市長參選人的陳時中，20日也為此道歉。但同為首都市長參選人的台北市副市長黃珊珊認為，此問題非不僅是陳時中所定調的「用詞不精確」，而是本土疫情爆發之初，北市府幾乎自主應變，中央則慢半拍與停滯不前；黃也強調，道歉不能解決問題，做事可以。

陳時中20日到龍山寺參拜祈福，他受訪時表示，新冠疫情是人與病毒的戰爭，而非人跟人的，用病毒製造對立是不好的，沒有人想要染疫，也沒有人要當破口。陳時中也說，以前在立法院有些言詞不是很精確，任何人有受傷害，他要誠摯道歉，COVID-19是人跟人合作對抗病毒。

對此，黃珊珊表示，「昨天，一場造勢記者會，又再度挑起萬華民眾的悲傷記憶。」必須強調，她自己對陳時中願公開向萬華居民道歉一事，還是給予肯定，畢竟過了這麼久，陳終於肯面對去年那些不尊重萬華居民的輕佻言論。

但黃珊珊也認為，問題絕對不只是陳時中口中所定調的「用詞不精確」，因為從本土疫情爆發之初，在剝皮寮超前中央設立第一座快篩站開始，北市府幾乎自主應變；中央的慢半拍與停滯不前，連續兩年在疫苗與快篩政策上演相同的戲碼，「這才是陳前指揮官面對萬華人、乃至於全台灣人，應該說清楚的」。

黃珊珊說，事實上，衛福部稱萬華「破口」、媒體稱「萬華病毒」，這些負面標籤對萬華帶來的重創，至今還沒完全恢復元氣。

黃珊珊表示，她作為副市長，扛起振興萬華的責任，我們鋪平馬路、拆除違建、燈光打亮，讓老城區不再是被人詬病的陰暗角落，再結合攤販精進計畫，讓市場與夜市的品質更加提升。

「那些負面標籤對萬華的傷害已經造成，但我們還是得向前看，後疫情時代，振興萬華，振興全台北，促進經濟轉型，絕對是比選舉更重要的當務之急。」黃珊珊強調，道歉不能解決問題，做事可以。