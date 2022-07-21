李彥秀拒當蔣萬安總幹事？　本人親回：兩人默契被曲解了

▲國民黨內湖南港區議員參選人李彥秀。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者蔡佩珈／台北報導

有媒體報導國民黨內湖南港區議員參選人李彥秀先前答應擔任國民黨台北市長參選人蔣萬安總幹事，卻引起選區議員不滿，導致李彥秀最後婉拒出任總幹事。對此，李彥秀20日透過臉書發文澄清，這些事情與她的理解有相當大的落差，不禁疑惑如此簡單的事情，竟能被如此曲解。選舉的流言蜚語，不應該成為裂解團結的工具。

李彥秀說，20日上午與蔣萬安開完記者會，接續跑著既定行程，助理卻提醒有一篇提到自己拒絕擔任蔣萬安總幹事的報導，跟事實有滿大落差，也引發其他同志不滿，光是聽著心裡就感到難受。

李彥秀強調，從年初至今，她與蔣萬安以及其團隊溝通良好，甚至多次主動薦舉蔣萬安團隊成員，自認一直以來與蔣萬安有「不加入團隊，但會全力協助」的默契。之所以這麼做，是因為期望自己能回歸初心，希望將藍營港湖基本盤撐大並爭取議員席次最大化，增加市長得票數，當作這次參選的目標。

李彥秀指出，報導提到自己允諾擔任總幹事又反悔，甚至選區議員反彈等，都跟她的理解有很大落差。她深知選舉團隊組建是分秒必爭的工作，絕對不可能因為個人規劃導致進度的延遲，而且她更相信自己與其他黨籍參選人，都有一致對外，一起拚搏的決心。

李彥秀坦言，她無意為難媒體，但不能讓流言傷害蔣萬安、傷害她跟同志之間的感情，把話說出來，心裡就舒坦許多，明天還要繼續拚。