首例猴痘男「結痂未脫落」續住院　莊人祥：社區無風險

▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內已經確認2例境外移入猴痘病例，其中首例個案為自德國入境的25歲本國籍男性，6月24日確診後進行負壓隔離治療，疾病管制署副署長莊人祥今（14）日說明最新病況，首例個案因為身上還有些結痂尚未完全脫落，持續住院中；不過，相關匡列接觸者今天健康監測期滿，都沒有出現症狀，社區沒有什麼風險。

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▲台南市出現國內首例猴痘個案，男子的大腿冒出數顆水疱。（圖／台南市衛生局提供）

因應國際猴痘疫情，疾病管制署6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，24日晚間確認首例境外移入猴痘，個案為南部20多歲本國籍男性，今年1月赴德國留學，6月16日搭機返國，機場新冠檢驗陰性後返家進行居家檢疫，6月20日出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，於6月21、22日就醫，經採檢及通報，24日確認陽性。

確診個案被收治於負壓隔離病房，將治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離；另匡列9名接觸者，分別是3家人、5醫療人員、其他1位，目前均無症狀，將由衛生單位進行健康關懷，健康監測至7月14日。

▲▼猴痘症狀及其預防與照護。（圖／指揮中心提供）