首例猴痘男出院！隔離21天終於結痂完全脫落　警報暫解除

▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國際猴痘疫情延燒，國內已經確認2例境外移入猴痘病例，其中首例個案為自德國入境的25歲本國籍男性，6月24日確診後進行負壓隔離治療，疾病管制署副署長莊人祥今（15）日說明最新病況，首例個案身上的皮膚病灶都結痂已經完全脫落，在昨（14）日下午順利出院，總計隔離21天；至於相關接觸者昨天監測期滿，都沒有出現症狀，評估社區無風險。

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▲台南市出現國內首例猴痘個案，男子的大腿冒出數顆水疱。（圖／台南市衛生局提供）

因應國際猴痘疫情，疾病管制署6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，24日晚間確認首例境外移入猴痘，個案為南部20多歲本國籍男性，今年1月赴德國留學，6月16日搭機返國，機場新冠檢驗陰性後返家進行居家檢疫，6月20日出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，於6月21、22日就醫，經採檢及通報，24日確認陽性。

確診個案被收治於負壓隔離病房，將治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離，莊人祥表示，個案的皮疹結痂已經完全脫落，在昨（14）天下午解除隔離出院。另匡列9名接觸者，分別是3家人、5醫療人員、其他1位，健康監測至7月14日，已經確認都沒有症狀，解除健康監測。

至於第二例境外移入猴痘個案，根據疾管署資料，為赴美國出差的北部30多歲本國籍男性，在當地出現症狀，7月10日返國入境時自述疑似罹患猴痘，由機場檢疫人員後送就醫，12日確診，目前於醫院隔離治療中。

莊人祥日前表示，由於個案機上鄰近座位並無乘客，且從機場直接後送，防疫、醫護人員均有防護，無須匡列接觸者。而個案後續也需等皮膚病灶結痂脫落才能解除隔離，莊人祥今天也提到，該名個案目前生命徵象穩定，也無發燒。

▲▼猴痘症狀及其預防與照護。（圖／指揮中心提供）