蘋果認了！賠償14.9億和解Mac「蝶式鍵盤」瑕疵

▲蘋果對蝶式鍵盤事件進行和解。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果過去曾推出「蝶式鍵盤」，由於使用品質的問題，被許多用戶詬病，也提起集體訴訟，而蘋果終於對此事正面回應，目前已經達成和解，並向在MacBook、MacBook Air和MacBook Pro系列中使用蝶式鍵盤影響的原告賠償 5000 萬美元，約新台幣14.98億元。

根據路透社報導，這場訴訟的原告是2015年至2019年期間購買MacBook、MacBook Air和大多數MacBook Pro機型的客戶，原告律師預計多次更換鍵盤的客戶最高賠付395美元，更換一次鍵盤的客戶最高賠付125美元，更換鍵帽的人最高賠付50美元。在購買後，將享有四年的免費鍵盤維修，不過大多數電腦型號已經從免費維修名單上消失。

外媒AppleInsider先前收集的數據顯示，相關MacBook Pro型號發布第一年內，蝶式鍵盤在故障頻率是其前代產品的兩倍。

▲蘋果蝶式鍵盤（右）。（圖／取自MacRumors）

律師事務所Girard Sharp LLP和Chimicles Schwartz Kriner和Donaldson-Smith LLP 可以從5000萬美元的和解中要求1500萬美元來支付這次的法律費用。不過，蘋果否認在和解過程中有任何不當行為，也沒有進一步的解釋。

蝶式鍵盤主要的問題在於，隨著時間的推移，容易黏住底部，無法彈起，按壓也沒有反應，此外在機械裝置上也有設計缺失，很容易被少量灰塵和碎屑堵塞。原告認為，蘋果意識到這個問題，認為蘋果在客服服務上有缺失。在此期間蘋果就清潔堵塞鍵盤的具體方法提供建議，並於2018年6月為此問題推出鍵盤服務計劃。