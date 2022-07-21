　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果認了！賠償14.9億和解Mac「蝶式鍵盤」瑕疵

▲蘋果蝶式鍵盤。（圖／取自MacRumors）

▲蘋果對蝶式鍵盤事件進行和解。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果過去曾推出「蝶式鍵盤」，由於使用品質的問題，被許多用戶詬病，也提起集體訴訟，而蘋果終於對此事正面回應，目前已經達成和解，並向在MacBook、MacBook Air和MacBook Pro系列中使用蝶式鍵盤影響的原告賠償 5000 萬美元，約新台幣14.98億元。

根據路透社報導，這場訴訟的原告是2015年至2019年期間購買MacBook、MacBook Air和大多數MacBook Pro機型的客戶，原告律師預計多次更換鍵盤的客戶最高賠付395美元，更換一次鍵盤的客戶最高賠付125美元，更換鍵帽的人最高賠付50美元。在購買後，將享有四年的免費鍵盤維修，不過大多數電腦型號已經從免費維修名單上消失。

外媒AppleInsider先前收集的數據顯示，相關MacBook Pro型號發布第一年內，蝶式鍵盤在故障頻率是其前代產品的兩倍。

▲蘋果蝶式鍵盤。（圖／取自MacRumors）

▲蘋果蝶式鍵盤（右）。（圖／取自MacRumors）

律師事務所Girard Sharp LLP和Chimicles Schwartz Kriner和Donaldson-Smith LLP 可以從5000萬美元的和解中要求1500萬美元來支付這次的法律費用。不過，蘋果否認在和解過程中有任何不當行為，也沒有進一步的解釋。

蝶式鍵盤主要的問題在於，隨著時間的推移，容易黏住底部，無法彈起，按壓也沒有反應，此外在機械裝置上也有設計缺失，很容易被少量灰塵和碎屑堵塞。原告認為，蘋果意識到這個問題，認為蘋果在客服服務上有缺失。在此期間蘋果就清潔堵塞鍵盤的具體方法提供建議，並於2018年6月為此問題推出鍵盤服務計劃。

►「兒童顯微鏡」太有趣！暑假拯救爸媽的好物特價了

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►劉品言也愛穿的「未來褲」買二送二！莫蘭迪色美爆

ET快訊
板南線又1車出狀況！　北捷緊急調整班距
捷運站塞爆「連進站都無法」！　現場畫面曝光
坤輿濺血「有人被打到休克」　曾玟學控：300警放任黑衣人攻擊
快訊／有焦味！北捷板南線1列車煞車異常　千人被趕下車
台籍法國傭兵被問為何「不讀軍校」　他霸氣神回：軍校會去打仗嗎
統一收購家樂福「量販店三國鼎立」　各家老主顧揭關鍵強項
囂張！坤輿掩黑衣人暴力清場　綠委被打氣炸：警察無作為
快訊／國1「5車追撞」！國光客運6傷　紫爆回堵8公里
蔡阿嘎「重大宣布」拋震撼彈！　38歲生日前夕圓夢：賣房也要完
夜襲坤輿掩埋場濺血！劉政鴻被噴辣椒水：比暴民囂張　台一線封

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果認了！賠償14.9億和解Mac「蝶式鍵盤」瑕疵

台灣首次上市！小米推「變型」筆電　Xiaomi Book S即日起預購

「小廢包」也裝得下！自拍鏡頭再升級　小米12 Lite今預購開跑　

摺疊新機、智慧手錶都來了！三星發表會8／10登場　五大新品值得期待

LINE突然加不了好友怎麼辦？官方曝解決方法

Netflix打擊「寄生帳號」新規定！只有一招可暫時規避

摺疊機皇Galaxy Z Fold4要來了？三星線上發表會8／10登場

iPhone 14記憶體面板有雜音　郭明錤：蘋果硬體開發不受衰退影響

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

三寶連撞2車害她倒地傷！　「頭不回落跑」肇逃惹怒網

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

國道開輔助系統沒看路　未踩剎高速衝撞緩撞車

疑開太慢！轎車小巷被閃燈　聽長按喇叭暴怒動手引熱議

蘋果認了！賠償14.9億和解Mac「蝶式鍵盤」瑕疵

台灣首次上市！小米推「變型」筆電　Xiaomi Book S即日起預購

「小廢包」也裝得下！自拍鏡頭再升級　小米12 Lite今預購開跑　

摺疊新機、智慧手錶都來了！三星發表會8／10登場　五大新品值得期待

LINE突然加不了好友怎麼辦？官方曝解決方法

Netflix打擊「寄生帳號」新規定！只有一招可暫時規避

摺疊機皇Galaxy Z Fold4要來了？三星線上發表會8／10登場

iPhone 14記憶體面板有雜音　郭明錤：蘋果硬體開發不受衰退影響

高雄蓮池潭溺斃2死！　風帆翻覆瞬間影像曝光

柯瑞主持ESPY頒獎不忘虧詹皇　喊話綠軍奇兵：可以借你冠軍戒

潘瑋柏辣妻探班「胸前冒神秘凸點」全被拍！ 網放大羞爆：好尷尬

警曝坤輿黑衣保全「涉幫派份子」　15大車持新北磅單強闖認定違規

板南線又出事！府中往南港展覽館1車「軌道電路異常」　北捷急調整班距

費翔61歲近況曝光！揭倫敦日常「IP位置卻在上海」　聲明還原始末

捷運新埔站塞爆「連進站都無法」！　現場畫面曝光

蘋果認了！賠償14.9億和解Mac「蝶式鍵盤」瑕疵

坤輿濺血「有人被打到休克」　曾玟學控：300警放任黑衣人攻擊鄉親

皮膚科醫師曝「長痘期」保養6大重點！噴霧、化妝水要少用

周杰倫揭「粉絲只愛舊歌」關鍵：敵不過　遭Cue跳《本草綱目》..狂虧劉畊宏XD

3C家電熱門新聞

Netflix打擊「寄生帳號」新規定！只有一招可暫時規避

Sony指定機種買就送BRAVIA CORE

蘋果認了！賠償14.9億和解Mac「蝶式鍵盤」瑕疵

蘋果直營店爆雷！學生BTS方案「贈品曝光」

台灣首次上市！小米推「變型」筆電　Xiaomi Book S即日起預購

三星發表會8／10登場　五大新品值得期待

比iPhone 14更貴！全新Apple Watch全系列價格曝光

通話變得更清晰　遠傳開放「VoLTE」免月租

Netflix新政策救虧損　這些國家用戶「共享帳號」將額外付費

台灣蘋果「Back To School」方案提前曝　官方可能送這禮物

摺疊機皇Galaxy Z Fold4要來了？三星線上發表會8／10登場

iPhone無孔化第一步？分析師：蘋果可能推無SIM卡槽iPhone 14

自拍鏡頭再升級　小米12 Lite今預購開跑　

蘋果舊換新名單價格更新　官方認證一代神機「已無殘值」

更多熱門

相關新聞

台灣6月最熱賣手機公開　新機要出iPhone 13系列熱度「不減反增」

台灣6月最熱賣手機公開　新機要出iPhone 13系列熱度「不減反增」

2022年6月台灣手機市場銷售排行出爐，傑昇通信表示，蘋果iPhone 14系列各項傳聞無不令人期待，然而原料等各方面成本提高，價格也會有明顯上漲幅度，加上前一代機型降幅近2成，擔心新機上市官方下架13 Pro以上版本，反而使iPhone 13系列買氣不減反增，本月熱銷榜上依然占有七席，預期果粉最愛的iPhone 13 128GB能蟬聯冠軍，直到iPhone 14系列正式登台。

美股開高走低轉收跌　因市場傳出蘋果公司「這一消息」

美股開高走低轉收跌　因市場傳出蘋果公司「這一消息」

蘋果庫克家中地板來自他　台大碩士創業十年磨出億萬身價

蘋果庫克家中地板來自他　台大碩士創業十年磨出億萬身價

台灣蘋果「Back To School」方案提前曝　官方可能送這禮物

台灣蘋果「Back To School」方案提前曝　官方可能送這禮物

「妹子有事急找」網加LINE傻眼：害我急起來！

「妹子有事急找」網加LINE傻眼：害我急起來！

關鍵字：

蘋果蝶式鍵盤

讀者迴響

熱門新聞

詹雅雯日吞40顆藥「已簽器官捐贈」

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

法商家樂福為何急脫手？一張聲明曝玄機

珍奶輸了！外國正妹喝神級飲品秒著迷

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

快訊／北捷板南線驚傳列車故障　「慢速行駛」走走停停

丟丟妹直播「4萬人在線」霸氣喊話

AirPods真那麼好用？　內行揭1優勢

快訊／蓮池潭「風帆教練」溺水失蹤　今晨尋獲遺體

蝦仁像阿凡達？丟丟妹狠虧爆料者

快訊／男入住飯店！未退房陳屍床上

深坑老街深夜火警！　屋主：手機充電時爆炸

獨／重機後座妹裸背炸出半奶球　　22歲本尊親曝三圍

蔡阿嘎「重大宣布」拋震撼彈！

李玟不甩酸民！秀比基尼照「坦蕩曬正面素顏」

更多

最夯影音

更多
6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會
調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面