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台灣6月最熱賣手機公開　新機要出iPhone 13系列熱度「不減反增」

▲iPhone 13系列銷售額增加。（圖／取自MacRumors）

▲iPhone 13持續熱銷。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

2022年6月台灣手機市場銷售排行出爐，傑昇通信表示，蘋果iPhone 14系列各項傳聞無不令人期待，然而原料等各方面成本提高，價格也會有明顯上漲幅度，加上前一代機型降幅近2成，擔心新機上市官方下架13 Pro以上版本，反而使iPhone 13系列買氣不減反增，本月熱銷榜上依然占有七席，預期果粉最愛的iPhone 13 128GB能蟬聯冠軍，直到iPhone 14系列正式登台。

根據市調機構公布最新全台實體通路調查數據顯示，本月手機市場整體銷售量逾37.2萬部，較上月小跌2%，銷售額則較上月短少5%；進一步對比去年同期的總銷售量及銷售額，反增6%以上。傑昇通信分析，傳聞蘋果iPhone 14系列恐受通膨影響漲價，導致以預算為先的消費者，轉買iPhone 13系列現貨，反助長前五名的iPhone機型名次前進；而安卓陣營持續以三星強勢霸榜八席，由Galaxy A53（8GB/256GB）蟬聯冠軍。

▲2022年度６月台灣手機熱銷榜單。（圖／傑昇通信提供）

▲2022年度6月台灣手機熱銷榜單。（圖／傑昇通信提供）

隨著蘋果iPhone銷售策略朝頂規機型邁進，非蘋陣營也開始迎戰，陸續發表新機，傑昇通信觀察國人消費行為，仍多以預算先決，除了榜上唯一安卓旗艦機依然是S22 Ultra（12G/256G）外，6月手機銷售排行除蘋果iPhone外，還是中低階手機較受青睞，像三星Galaxy A53（8GB/256GB）連兩月登熱銷排行第二名，再次拿下安卓機皇寶座；較有趣的現象則是，過往新機上市進榜便取代舊機，而A52s、A22兩規格至今仍在榜上，實力驚人。

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