2大袋剩食「外國人厚顏退貨」　好市多店員爆內幕！網驚：每年10萬

▲示意圖，與新聞事件無關。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

儘管好市多退貨方便，但也不該浪費食物！一名網友驚呼，最近直擊有外國男子拿著10幾樣商品退貨，且是他吃剩的食物，「一盒香菇剩3-5朵，絞肉剩小小一坨，紅蘿蔔剩兩根，米目測剩不到1/4袋」，讓原PO與兒子都看傻眼。文章引發炸樓討論，有網友爆料，「一名老外，每年都退貨十多萬喔！」

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，最近在退貨區看到震驚一幕，只見一名外國人拿著兩個大型保冷袋，向店員表示要退貨，原PO好奇用眼睛掃描裡頭的食物，大約有10幾樣商品，「每一樣都是只剩不到一半，比如一盒香菇剩3-5朵，絞肉剩小小一坨，紅蘿蔔剩兩根，米目測剩不到1/4袋。」

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原PO內心頓時非常衝擊，在內上上演小劇場，「台灣米很好吃呀，幹嘛這樣？當然這是個人問題，不做任何評論」，不過原PO仍感到好奇，「怎麼有這麼敢退貨的人？好市多這些商品應該是銷毀？」

看著外國人退貨同時，就連原PO讀小四的兒子也一旁看傻，於是上前問店員，「為什麼那個叔叔要買這麼多『他不要的食物』？」店員則一臉無奈回應，「可能商品不符合他期待吧！」文末，原PO從店員的應答中，發現這位外國人退貨的行為早已不是第一次。

▲外國人拿吃剩的食材退貨 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

文章曝光後，一票網友狂搖頭直呼，「沒想到外國人更會善用退貨機制」、「浪費食物，這些全都變垃圾要丟掉」、「人不要臉，天下無敵」、「食物不該被這麼糟蹋吧」、「這退貨還有良心嗎」。

更勁爆的是，留言串中，一名網友加碼透露類似狀況，「有一個老外，每年都退貨十多萬喔」，底下網友追問，「常退貨不是會被退卡？」結果該名網友再曝，「聽說，因為怕老外去吵到總公司去！」

事實上，2016年時好市多真的曾硬起來「取消會員資格」，本站報導，一位網友PO文說他被好市多退會員，理由是自己退貨率86%，接著還原當時結帳狀況，「中和店長於今日退貨櫃檯前，當著其他客人的面前對我這麼說，『你別急著走！我有話跟你說！你退貨的紀錄太多了，對我們商品那麼不滿，我幫你退卡吧』。」

針對此事，好市多當年也作出回應，會員合約內載明賣場有權拒絕任何會員卡的申請，亦有權取消任何會員卡的資格，公司營運要對廠商及會員負責，沒有一定的退卡標準，是經過綜合考量評估，才做出決定，且針對這名會員，「所有退貨都退給他了」。