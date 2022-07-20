褲子買小了！她跑好市多「1舉動」尪嚇瘋　會員笑翻：是新手

▲不少人一走進好市多就會失心瘋。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

在好市多（Costco）買服飾，回家試穿發現尺寸不合，可以直接退貨重買，沒想到這個舉動竟然「暗藏危機」！有人妻幫先生買褲子買小了，就到賣場打算換一件，並讓老公在用餐區等她。但當原PO走出收銀台時，卻嚇瘋老公，因為她買了滿滿一推車，完全不像只是來換件褲子的樣子，讓其他人都笑噴。

「和老公要去賣場換一件褲子的尺寸，上次幫老公買的褲子太小。」這位人妻在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，說老公千叮嚀萬交代「妳換完尺寸就趕快走，不要再亂拿啦！」她就「哼」了一聲，自信表示，「我怎麼可能亂拿，我拿的都是必需品好嗎（給老公一個大白眼）？」

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到了賣場之後，她就叫老公在用餐區等，承諾很快就出來，「結果…………老公看我推這車出來，直接嚇瘋。」因為她直接推了滿滿一車，裡面有鮮奶、優酪乳、保養品、燕麥片、衛生紙、牛肉麵等等，看來又是狂噴萬元的一天。

▲人妻戰果豐碩。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO還用hashtag自首「#最扯的是褲子也沒換到，因為沒尺寸了」，並笑說「#老公請冷靜，推車裡的全都是必需品啊」、「#挖到寶，SK2居然330ml一瓶4699（元），這絕對是必需品」、「#牛肉乾拌麵吃過，好吃再回購」、「#衛生紙、燕麥片、優酪乳都在折價，能不拿嗎」。

照片一出，底下會員紛紛笑翻，「進去沒買，對不起好市多那張上千元的門票」、「老公錯在，應該叫妳坐在用餐區等他才對」、「這老公是新手（Costco)，應該全程緊牽您的手」、「如果好市多在我家隔壁，走路就可以到的話，老公應該會發瘋」、「老公心想：早知道浪費一條褲子就好」、「這條褲子好貴」、「以後老公就會知道，自己去換就好。」