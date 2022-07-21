國軍進「少觀所募兵」！網酸：乾脆犯罪充軍　國防部回應了

▲國軍人才招募中心進苗栗看守所宣導從軍，網質疑「不如以後改成犯罪充軍好了」。（示意圖／記者徐文彬攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國軍人才招募中心18日與法務部矯正署合作，對苗栗看守所少年觀護所收容的少年宣導加入國軍行列，消息一出引發網友熱議，也有人酸「不如以後改成犯罪充軍好了」。對此，國防部20日表示，活動是針對微罪少年分享從軍歷程，激勵其改過向新、重返正途，以為社會所用，並無涉國防部招募政策。

國軍中部地區人才招募中心18日前往苗栗看守所附設少年觀護所，由一樣是年輕人的在職官兵向收容少年們宣導加入國軍行列，分享參軍心得並引導其走向正確的道路。

消息一出立刻引發網友熱議，也有人在批踢踢質疑，國軍106年前還限制有前科的役齡男子均不得報考志願役，現在竟然直接去看守所召人，不如以後改成犯罪充軍好了。

針對爭議，國防部20日表示，活動是應苗栗看守所少年觀護所邀請，針對收容之微罪少年，由國軍人員分享從軍歷程，期激勵其改過向新、重返正途，以為社會所用，全案無涉國防部招募政策，且國軍班隊之考選，均有完整審查機制，以維部隊戰力純淨，對於民眾討論意見與價值表示尊重。

苗栗看守所20日也說，少年觀護所18日請邀請國軍人才招募中心中部辦公室，對因故觸犯法律而被裁定收容保護之逆風少年實施教育宣導活動，性質並非國軍正式招募。

苗栗看守所指出，這次活動宗旨以教育為出發點，少年因一時錯誤而入所收容，為指引其走向正途，撕掉負面標籤，才會邀請國軍對少年講解國家、責任、榮譽的觀念，教育保國衛民的大愛，透過一樣是年輕人的在職官兵們分享心得，建構少年未來生涯之不同選擇。

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