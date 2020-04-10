離譜！苗栗看守所管理員吸毒、酒駕撞法警　遭判休職2年

▲苗所徐姓管理員酒駕又吸毒，離職後法務部仍移送懲戒，公懲會認為嚴重損害機關及政府之信譽，將他判決休職2年。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗看守所1名徐姓管理員，2018年時與剛出監所的羅姓收容人喝酒加吸毒，酒後更在苗栗地檢署前違規停車與法警發生衝突，行為相當囂張，不過2罪均獲緩起訴；2019年再度因為酒駕被抓，法務部移送懲戒，公懲會認為，他屢次酒後駕車，又與收容人吸毒，嚴重損害機關及政府之信譽，將他判決休職2年。

法務部移送理由書指出，這名徐姓管理員在2018年11月4日下班後，開車接送當天剛出看守所的羅姓男子，更在車內直接提供安非他命供其吸食；隨後2人再一起前往友人住處飲酒作樂，徐員不僅喝酒還吸毒，整個人已經神智不清，晚上他還載送羅前往苗栗地檢署請求苗檢協助羅員安置事宜，因停車問題和法警爆發衝突。

員警到場後發現，徐男身上有濃濃酒味，施以酒測後，數值超過標準，還在他的車上搜到安非他命吸食器，依現行犯逮捕。但苗檢念徐是初犯，苗栗地檢署檢察官予以緩起訴期間1年，只記過處理，並未移送公懲會懲戒。

不料，2019年5月4日凌晨，徐男駕駛自用車違規左轉遭員警攔查，因身上散發酒味，又被員警發現他酒駕，苗栗地院決定判刑3月，之前的緩起訴則撤銷，轉讓毒品與吸毒各判2月；直到判決出爐，法務部把徐男移送公懲會，徐男則自知無力回天，自行請辭。

公懲會認為，徐男身為監所管理員，與收容人私下酬酢、施用2級毒品，又屢犯酒後駕車之刑罰法律，其行為足以使民眾有公務員不遵守法令，公務紀律鬆散之不良觀感，自會嚴重損害機關及政府之信譽，判決休職2年。

►Her的「周末超殺快閃店」推出「乾洗手＋護手霜」輕便防疫包

►荷蘭父被「居家檢疫」錯過預產期 貼心兒硬多待1周歡喜相見



