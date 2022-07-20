聊柯文哲突被問「有測過智商嗎」　陳時中「蛤一聲」反擊了

▲陳時中接受三立節目《鄭知道了》專訪。（資料照／記者湯興漢攝）



記者柯振中／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中近日勤跑行程，為了年底的大選加足馬力。他接受三立節目《鄭知道了》訪問時表示，雖然柯文哲常說「智商很高」，但若沒將人帶好，容易有好的計畫卻做不起來，讓有能力的人心冷，民主政治是要一步一步來，監督勝選的人，若做得好下次繼續選、做不好下次就不要選，經過一次次的選舉，才會有進步。

陳時中表示，柯市長常說「智商很高」，雖然有這種想法，但若做起來的時候沒有把人帶好，容易變成有好的計畫，卻做不出成績，讓有能力的人感到心冷。

被主持人鄭弘儀問到「有測過智商嗎」 陳時中先是愣了一下，回了句「蛤」，說了「不知道啦」，可能小時候有吧，接著繼續說明，智商是小孩的事情，「小孩子才會講那些」，大人有人生的經驗、做了很多的事情，人生的歷練才能代表個人，智商只是孩提時代的評量，讓學校教師、家長能因材施教。

陳時中說明，等過了一定的年紀，就要開始思考，對自己的人生負責了什麼事情，「人過了50歲要為自己的長相負責」，在人生當中刻畫了什麼樣的刻痕，可以自信地向他人介紹，自己曾經做過什麼事情，這確實比較重要。

▲陳時中被問及，是否有測過智商。（資料照／記者湯興漢攝）



被鄭弘儀問及「2014年是否接觸過」，陳時中也大方回應，他曾幫柯文哲舉旗子，但當時沒有針對醫療、市政的相關議題進行意見交換。不過，陳時中提及，柯文哲最早以前也有在阿扁後援會裡，那時就會有醫生的問題，會交換這些意見。

陳時中指出，民主政治就是這樣，一步一步來，監督勝選的人需要花很多力氣，若做得好下次繼續選，若覺得做得不好，下次就不要選，民主就是這樣，經過一次次的選舉才會有進步。

陳時中感慨，他時常聽到很多人說「當時選錯人」，他認為並非這樣，但民主就是這種模式，可能覺得當時眼光不足，但柯文哲在剛上任的那2年確實是有做一些事情，所謂的「柯P新政」當時也十分風光，也有許多亮點，是後來才縮了下來。

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