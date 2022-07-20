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兒酸公務員爸媽「只存2000萬很廢」！發文公審網嘆：各位還要生嗎

▲▼家庭,小家庭,父母。（圖／示意圖／pixabay）

▲父母賺錢養家相當不容易，不料卻有子女因資產太少而不滿。（示意圖／pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

養大一個孩子相當不容易，父母從生下小孩開始，就扛起照顧、教育的重擔。不過有網友卻發文公審自己的爸媽，認為2人都是公務員，結果退休後資產僅有2000萬元「很廢」，文章一出，引發網友一面倒砲轟。

一名男網友在Dcard以「雙退休公務員只存2000萬是不是很廢」為題發文表示，他的爸媽都是公務員，雖不清楚職等但感覺工作滿輕鬆的，2人明年年資滿30年後就會退休。為此，媽媽近日也在跟他討論將來遺產問題。

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▲有網友發文公審父母「只存2000萬很廢」。（圖／翻攝自Dcard）

▲有網友發文公審父母「只存2000萬是不是很廢」。（圖／翻攝自Dcard）

原PO透露，他在討論中得知，目前家中的資產為一棟房子1500萬元，存款加股票約500萬元，由於姊姊是嫁給讀生子，所以財產可能是他全拿，不過他仍對於共約2000萬元的資產感到相當不滿，直言「2個公務員做到退休只有存到2000萬，是不是很廢啊？」掀起熱議。

對此，不少網友紛紛留言砲轟「他爸媽如果知道兒子上網發這種文可能真的會氣到原地去世」、「有本事，自己做到退休，存2000萬再po文」、「如果沒生你，至少再多個2000萬」、「看到這邊各位還要生小孩嗎？」、「養到你才廢」、「養出這種小孩才是他們的悲哀」、「生你還不如生一塊叉燒肉」。

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