公務員薪水「慘輸科技業」卻搶破頭？網曝1關鍵：這點很重要

▲不少人想成為公務員。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

有「鐵飯碗」之稱的公務員，因為工作穩定加上薪水優渥，是不少人夢寐以求的職業。不過一名網友表示，最近發現公務員的薪水似乎沒有想像中好，即使年初加薪，基層的薪資也只多了1、2千，好奇為什麼現在還有這麼多人搶破頭要考進去。PO文曝光後掀起熱議，網友直指關鍵是「穩定」。

原PO在「PTT」發文表示，公務員無論是初考還是普考，薪水都沒有想像中吸引人，就連通過高考，也贏不過科技業，且年金被越砍越少。雖然今年初軍公教加薪4%，但退撫也越扣越多，物價不斷攀升，這樣算起來加薪也不算有感，基層努力這麼久也只多了1、2千元，他不禁好奇問「為何公務員這麼爛，怎麼還一堆人要考啊？」

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▲原PO認為，公務員薪水沒有想像中優渥。（示意圖／記者劉維榛攝）

不少網友看到PO文後，紛紛表示「你以為每個人都有能力進科技業？」「有社會地位」，更有人直指，「穩定」、「中年不失業很重要」、「穩定的鐵飯碗」、「考上公務員就一輩子有保障，對很多人來說那就夠了」。

本站曾報導《影／初考月薪28455元「高考只多15535」！他問：公務員薪水不高嗎 網曝關鍵點》，其實先前就有網友好奇，公務員薪水雖然會依照年資調整，但速度略慢，這樣算起來他們的薪資是否不算高。當時就有人指出，「同樣薪水，退休就有差了」、「公務員本來就不是強在薪水啊」、「公務員本來就不是高薪，考公務員要的是穩定，福利，跟擺爛也不會被火的權威。」