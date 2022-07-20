陳時中粉專通篇使用「第三人稱」　他狠酸：拿新聞複製貼上經營？

▲民進黨台北市長參選人陳時中參拜龍山寺。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中20日前往萬華龍山寺參拜祈福，並在臉書上以第三人稱發文寫道，「陳時中今日拜訪龍山寺，也表達自己對這裡的濃厚情感。」貼文發出後遭到粉絲團《政客爽》批評，如果小編是焦糖哥哥的話，確實有可能過於草包所以拿新聞複製貼上經營粉專，「政客爽疑惑，陳時中是靈魂出竅嗎？講話要先講自己的名字？」

由於萬華過去為新冠肺炎疫情重災區，陳時中對於先前在立法院「言詞不精確」一事再次致歉，他說，「如果任何人因為這樣有傷害，我必須要誠摯的道歉」。另外，陳時中也在臉書上發文說明，龍山寺歷史悠久，是台灣人的信仰中心，也是精神上的支柱。

不過，該篇文章皆以第三人稱呈現，包括「陳時中表示」、「陳時中承諾」等，遭到粉絲團《政客爽》痛批，「政客爽疑惑，陳時中是靈魂出竅嗎？講話要先講自己的名字？」，政客爽自己也以第一視角狠酸，「政客爽表示，如果小編是焦糖哥哥的話，確實有可能過於草包所以拿新聞複製貼上經營粉專。政客爽指出，如果陳時中對待支持者這麼敷衍，也更不會對台北市民有溫度，我們懷念唱歌喝酒時生氣蓬勃的陳時中。」