陳時中「冷血看著民眾被拖走」　他狠酸：粗暴的架走DUCK不必

▲民進黨台北市長參選人陳時中參拜龍山寺後受訪遭民眾抗議。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

陳時中今（20日）前往萬華龍山寺參拜，未料有民眾衝上前陳情，並且火速被拖離現場。對此，由趙少康小編經營的粉絲團《康編碎碎念》就痛斥陳時中冷血的看著陳情民眾被拖走，「真難想像以後如果他當市長，面對陳抗會怎麼做。」

陳時中今天上午前往萬華龍山寺參拜，對於去年新冠疫情大爆發「萬華破口」爭議，陳時中今受訪時也再次致歉，稱以前在立法院有一些言詞不精確，「如果任何人因為這樣有傷害，我必須要誠摯的道歉」。

未料有民眾趁陳時中接受媒體聯訪時突然衝上前，並當面質問陳時中「可以保障台北市民的財產嗎？」，陳時中一時當下錯愕不知如何回應，隨後該抗議民眾火速被架走。

▲陳時中參拜龍山寺後受訪遭民眾抗議。（圖／記者林敬旻攝）

由趙少康小編經營的粉絲團「康編碎碎念」稍早前發文表示，「陳時中今天來到昔日被指揮中心稱是破口的萬華，面對民眾的陳抗，我們的時中不但沒有勸大家『粗暴的架走DUCK不必』，反而是冷血的看著人家被拖走，真難想像以後如果他當市長，面對陳抗會怎麼做。」

康編碎碎念痛斥，「也許就是這樣的冷血，可以讓他在疫情之下毅然決然投入選戰！」

康編碎碎念宣布，為了讓陳時中想起自己有血有肉，我們成立「新。C.D.C」，這邊的C.D.C＝「C」ount 「D」eath for 「C」lockChen，聽陳時中報數字報了兩年，現在換我們「回報」他了，未來除了公布原CDC的疫情數字，還會同步公告當日陳時中在做什麼，敬請大家關注。

▼國民黨市議員徐巧芯在貼文底下留言，「以民為先＝看到民眾抗議先架走」。（圖／康編碎碎念FB）