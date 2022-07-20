臺版天空之城「鎏金時尚夜」8／6璀璨登場　針織女王與禪意優人跨界演繹礦山之美

▲8月6日將登場的「鎏金時尚夜」以點燈的十三層遺址為展演背景，氣勢磅礡。

生活中心／綜合報導

新北市瑞芳區水湳洞十三層遺址，8月6日將盛大舉行國際級走秀「鎏金時尚夜」！本次活動，由國際知名時尚設計師潘怡良擔任藝術總監，與享譽國際的優人神鼓團隊跨界合作。「鎏金時尚夜」將在有臺版天空之城之稱的十三層遺址登場，以古老又前衛的全新型態演繹礦山文化。

▲本次「鎏金時尚夜」以十三層遺址作為舞臺背景。

新北市政府文化局表示，十三層遺址為昔日水湳洞、金瓜石一帶重要的選煉廠，用以提煉金銀銅礦，承載臺灣輝煌採金歷史記憶。2022礦山藝術季以「礦山結晶」為主題，在十三層遺址舉辦「鎏金時尚夜」，透過跨界融合，整合水湳洞金瓜石的礦業歷史記憶、在地產業、礦物地質特色等多項議題，除了帶來豐富的視覺饗宴，也藉由全新的展演形式，讓市民朋友重新感受水金九礦山文化之美。

▲國際級走秀展演「鎏金時尚夜」將於水湳洞停車場辦理。

藝術總監潘怡良表示，「鎏金時尚夜」走秀服裝擷取水湳洞十三層遺址天地間靈動之韻味，以鎏金時光斑駁及層疊為創意發想，運用針織將金、銀、黑、銅的礦山色系融入其中，呈現萬物各得其和以生、衣以載道、協和萬邦的意象。

▲本次「鎏金時尚夜」走秀服裝由知名設計師潘怡良首次以礦山元素設計作品，精彩可期。

▲針織女王潘怡良以礦山色系設計作品，在布料及織紋技術運用上，將礦山色彩學金、銀。

▲國際知名設計師潘怡良首次將礦山地景概念轉化為時尚服飾，以水湳洞選煉廠層疊的形。

優人神鼓長年以礦山為發展基地，在本次「鎏金時尚夜」活動，推出新作「陽歌行」。優人神鼓依山而行，傍水而演，將十三層的壯闊與群山的浩瀚融入演出，透過擊鼓藝術，呈現始終合一的意境。演出橋段中，也將邀請重量級神秘嘉賓粉墨登場。

本次活動還有新象劇團、金田創藝、歌手李翊君等精彩演出。更多「鎏金時尚夜」活動資訊請參考官網https://www.mineartfestival.com/。

▲民眾可規劃兩天一夜水金九地區深度旅遊，親眼感受鬼斧神工的海蝕洞、陰陽海。