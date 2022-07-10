連2天！瑞芳南雅奇岩昨1男溺斃　今同地點潛水客又嗆水急送醫

記者郭世賢、蔡怡萍／新北報導

水域意外頻傳！昨日（9）上午9時許新北瑞芳南雅奇岩附近，才有1名男子進行水肺潛水時不慎溺斃，今日上午同樣地點又有1名60多歲男子同樣進行水肺潛水，過程中不慎嗆水、引發身體不適，新北市消防局剛好在附近守望，緊急上前關切，幸好男子意識清醒能自行上岸，送往瑞芳礦工醫院治療。

▲昨日剛發生潛客溺斃意外，北海岸南雅奇岩附近又傳出潛客嗆水意外，所幸意識清楚自行上岸。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



近日天氣炎熱，許多民眾紛紛前往水域戲水消暑，溺水意外也跟著頻傳，光是昨天單日就有數人不幸溺斃。其中新北瑞芳昨日上午9時許，在台2線82.5k處南雅奇岩附近，1名38歲黃姓男子進行水肺潛水時，不明原因溺水身亡，今天上午同樣地點又傳出1名60多歲男子與女兒進行潛水時不慎嗆水，所幸能自行上岸，向岸邊救生站主述呼吸喘、無力等症狀，隨後送往瑞芳礦工醫院。

消防局中隊長陳瑞宏剛好在附近海上協同鼻頭救生站（新北救協）宣導潛水客勿離岸太遠，後來附近發生潛水客嗆水案件，一行人立即開船趕往現場協助。新北市消防局也藉此呼籲從事水上水下活動需多注意自身身體狀況，如身體狀況不佳時，請勿勉強下水，以免發生憾事。

▼新北市瑞芳區台2線82.5k昨日1名男性進行水肺潛水時不慎溺水，送醫後不治。（圖／記者郭世賢翻攝）

