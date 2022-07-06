雨後限定！台中出現超大180度雙彩虹+遠眺玉山　民眾狂拍PO網洗版

▲雨後限定版！台中出現超大180度雙彩虹，民眾狂拍PO網洗版。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市5日雷雨過後，不少人抬頭一望，就看到超大弧度雙彩虹，驚喜不已，紛紛拿起手機拍下PO網，彩虹美照瞬間洗版各社群軟體；另外還有資深影像工作者在自家頂樓拍下雙彩虹及遠眺玉山、玉山北峰景象，也讓網友們熱議。

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▲雨後限定版！影像工作者翁清雅拍到雙彩虹降落台中及遠眺玉山景象。（圖／影像工作者翁清雅授權提供）



資深影像工作者翁清雅表示，自己是在5日下午約5、6點時，在南區自家頂樓，往霧峰南投的方向看過去，在雙彩虹下眺望玉山北峰以及玉山，趕緊拿起相機拍下這美麗景象。

氣象專家彭啟明表示，雙彩虹是自然界的「奇蹟」之一，邊角最亮，中間最暗，是在水滴內進行兩次反射後形成的特殊現象，在原彩虹的外圍出現一條直徑稍大、顏色反轉的同心彩虹，內層彩虹稱為主虹，外側為紅色，內側為藍色，顏色較亮。另外，大雨過後，會將空氣中的汙染物質洗刷掉，所以能見度會非常好，能遠眺玉山。

文化大氣系、彩虹專家周昆炫則表示，通常夏天會有午後熱雷雨，雷雨胞下的雨下完，就會看到彩虹形成，通常在台灣西南部較常看到，時間落在5、6、7月之間，包括日月潭、南投、彰化都有。民眾如果想要拍彩虹，可以在雷雨過後，接近5、6點時觀察，尤其是在日落前，就有機會可以看到大圓周、180度的彩虹。