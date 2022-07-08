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塔塔加避暑注意3種保育蛇！龜殼花、赤煉有毒　遇到這動作保平安

▲玉管處人員日前在排雲管理站周遭、麟趾山的步道上都發現菊池氏龜殼花幼蛇。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書粉專）

▲玉管處人員日前在排雲管理站周遭、麟趾山的步道上都發現菊池氏龜殼花幼蛇。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

夏季氣溫飆升、野生動物也受不了，日前還傳出保育類黑眉錦蛇竄入水里鄉消防分隊辦公室「避暑」的情形；玉山國家公園管理處指出，塔塔加地區至玉山群峰線步道也有標蛇、菊池氏龜殼花，以及較少見的台灣赤煉蛇3種保育類蛇種，雖然後二者屬有毒，但3蛇種皆性格膽小、鮮少有主動攻擊人類之情形，一旦察覺有人靠近，便會立刻逃竄至石縫或草叢中。

玉管處表示，蛇類在影視作品或神話故事中常被冠上負面形象，因此一般大眾對於蛇類常感到害怕，甚至認為應該加以捕殺消滅，但現實中的蛇類卻是生態系中至關重要的成員之一；但對蛇類而言，毒液屬獵食用且相當珍貴，在極度害怕的情況下，才會當成保命的最後手段。

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▲楠溪林道及玉山林道的遮蔭環境中常能觀察到標蛇。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書粉專）

▲楠溪林道及玉山林道的遮蔭環境中常能觀察到標蛇。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書粉專）

玉管處說明，夏季是蛇類較活耀的季節，呼籲走訪塔塔加地區及玉山主群峰的遊客們，在步道上行走時多注意是否有被太陽曬昏頭、來不及離開的蛇類，也請儘量不要偏離步道；如果幸運地發現一條不怕人的蛇而停下腳步來觀察時，請記得保持安全距離。

▲台灣赤煉蛇美麗但具有毒性，於塔塔加地區與玉山群峰線步道可見。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書粉專）

▲台灣赤煉蛇美麗但具有毒性，於塔塔加地區與玉山群峰線步道可見。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書粉專）

玉管處也針對怕蛇的民眾提出2點建議和提醒：(1)在戶外發現蛇類時，只要保持距離都能相安無事，蛇不會主動攻擊；(2)在室內/家中發現蛇類時，先冷靜下來查詢所在縣市負責捕蜂捉蛇業務的機關，尋求專業協助，讓誤闖家中的蛇類能重返大自然。

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