深圳推青年人才企業共有房計畫　房價上漲可原價購買另一半產權

▲深圳市寶安區為大陸首度嘗試青年及企業共同持有房產政策的地區。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

深圳市企業人力資源發展促進會聯合深圳安佳建實業發展有限公司推出 「青年人才共有房計劃」， 青年人才與企業共同持有產權，三年後可相互回購。據了解，房價如果在3年後上漲，青年人才可以選擇向企業按原價購買剩下的一半產權；若房價下跌，企業將向青年人才按原價回購一半產權，確保青年人才置產無憂。

▲深圳市寶安區北大科創園。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，該計劃將對符合標準的青年人才開放50套位於深圳寶安區的產業公寓「朗峻·107數字花園」，企業和青年人才共同持有該房產權，預計該項目於今年（2022）年底竣工。

深圳市企業人力資源發展促進會指出，以「朗峻·107數字花園」項目為試點，針對擬入駐產業社區的專家人才，啓動樂業計劃。不過，該計劃僅針對深圳市企業人力資源創新與發展專家首屆評選入圍A、B類專家成員，擬提供不超過30套「樂業福利房」。

第三方研究機構易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，深圳此次共有房計劃，比傳統的共有產權住房的內容有更進一步的創新，值得行業關注，「此類住房的推進，客觀上是保障青年住房權益、降低住房交易成本的一種非常好的產品內容，真正體現了住房領域的創新內容。」

嚴躍進強調，類似互相回購的做法，其實關注到房價的波動，「這是對購房者，尤其是青年人最大的保障，進一步體現了深圳在青年人住房方面的創新。」