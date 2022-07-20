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防疫險救了這家人！違反居隔遭罰30萬　3人確診理賠金一次繳清

▲▼鄭妻(右)先前為丈夫到新北分署，辦理分期繳納違反居家隔離的罰鍰30萬元，她的女兒在旁認真寫作業。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲鄭妻(右)先前為丈夫到新北分署，辦理分期繳納違反居家隔離的罰鍰30萬元，她的女兒（左）在旁認真寫作業。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

使國內保險業者大失血的防疫保單，卻救了新北鄭姓男子一家人，鄭男前年違反居家隔離規定，被罰鍰30萬元，經移送強制執行分期付款剩下18萬餘元，一家3口今年5、6月間相繼確診新冠肺炎，獲防疫險理賠共15萬元，鄭妻希望「無債一身輕」，寧當過路財神，日前將保險理賠連同自籌款項付清罰鍰，餘款還夠付2張交通罰單共3600元，一併繳清。

至於鄭男違反居家隔離規定的原因，鄭妻先前表示，老公是在2020年4月間與確診個案接觸，應居家隔離3天，但第2天聽說父親在宜蘭工地摔傷、試圖聯絡了解狀況卻找不到人，老公心繫父親安危，才急忙開車到宜蘭關心父親傷勢，事後雖向衛生局解釋原委希望免罰，但沒被接受。

本案源於家住新北市板橋區的39歲鄭男，因接觸確診新冠肺炎患者，應從2020年4月13日起居家隔離3天，第2天就被發現從中午12點多擅自外出、當天下午3點多才返回，因此裁罰30萬元，並於同年6月移送行政執行署新北分署強制執行。

當時鄭男原本與父親在工地工作，家境不寬裕，請妻子代為出面到新北分署辦妥分期付款，累積繳納7萬3000元後一度斷炊，直到今年（2022年）2月因鄭男改行賣汽車，收入較為穩定，重新恢復分期繳款。

新北分署發現鄭男每期都「超額」繳納，原本約定每期繳5000元，卻接連3期共繳4萬元，可是又突然中斷2個月，日前鄭妻主動聯繫，想一次付清剩餘罰鍰共18萬餘元，引起好奇，鄭妻被新北分署關心此舉是否會影響全家生計，她透露，全靠防疫險理賠才有錢。

鄭妻說，今年5、6月間，一家3口接連染疫，幸好之前投保防疫險，每人各理賠5萬元，最近入帳，她希望全家過著「無債一身輕」的生活、不想再被新北分署追著要錢，寧可當過路財神，咬牙籌措3萬餘元連同這筆理賠用來繳清罰鍰。

鄭妻表示，丈夫剛改行擔任地方民代助理，工作很忙，她和小孩染疫才康復，所以都無法親自到場，希望用匯款繳納，新北分署同意，經查鄭男還欠2張交通罰單共3600元，鄭妻準備的錢足夠，於是一併繳清，讓國內保險業者大失血的防疫保單，卻幫了鄭男一家揮別負債陰影、重新快樂出發。

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