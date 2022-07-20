BA.5來襲！WHO點破歐洲「新冠盲區」：今年冬天可能很慘

▲專家警告，若等到秋天再行動，一切就會太晚。（示意圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

全球受到Omicron亞型變異株BA.5疫情影響，多國確診飆升。世界衛生組織表示，歐洲光是上週增加近300萬例，但許多國家已停止或大幅減少疫情監控，形成危險盲區，如今必須緊急加強監測，隨著新一波感染浪潮來襲，今年冬天可能會變得很艱難。

衛報報導，世衛歐洲辦事處主任克魯格（Hans Kluge）透露，全球將近一半的新增確診在歐洲，光是上週就增加近300萬例，當地因染疫住院的人數也增加一倍。

克魯格認為，歐洲顯然面臨一波由高傳播力的Omicron變異株BA.2與BA.5所引發的感染浪潮，且因衛生醫療體系已承受巨大壓力，如今必須採取緊急行動，為接下來這幾個月做好準備，「等到秋天就已經太晚了」。

至於該怎麼做，克魯格指出，必須提高一般民眾接種疫苗的比例，給予所有高危險族群施打第2劑加強針，在室內、搭乘大眾運輸工具時戴上口罩並改善空氣流通，「這些措施將會是今秋、今冬保護民眾的關鍵」，各國政府必須加強篩檢，優先做好隔離及接觸者追蹤，增加變異株檢測，「新冠仍是一種嚴重、可能致命的疾病」。

克魯格也說，最重要的是各國政府必須繼續監測並追蹤病毒演變，「歐洲地區大多數國家已停止或大幅減少監控，形成一個危險盲區」，在疫情爆發2年後的今日，社會大眾已經意識到對抗疫情的工具有哪些，「知識過去是、現在也是對抗病毒的重要工具，我們不要拋棄它」。

歐洲疾病預防與控制中心（ECDC）上周表示，整個歐洲地區的確診通報率與住院率激增，這也意味著歐洲出現新一輪廣泛感染浪潮的開始，「沒有時間自滿，仍有太多民眾面臨重症感染風險」。專家也警告，結束國際旅行限制與節慶活動回歸有助病毒傳播，真實感染率可能已比統計數據高得多，因許多國家篩檢已大幅降低。