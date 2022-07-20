　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

BA.5來襲！WHO點破歐洲「新冠盲區」：今年冬天可能很慘

▲▼新冠疫情。（圖／路透）

▲專家警告，若等到秋天再行動，一切就會太晚。（示意圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

全球受到Omicron亞型變異株BA.5疫情影響，多國確診飆升。世界衛生組織表示，歐洲光是上週增加近300萬例，但許多國家已停止或大幅減少疫情監控，形成危險盲區，如今必須緊急加強監測，隨著新一波感染浪潮來襲，今年冬天可能會變得很艱難。

衛報報導，世衛歐洲辦事處主任克魯格（Hans Kluge）透露，全球將近一半的新增確診在歐洲，光是上週就增加近300萬例，當地因染疫住院的人數也增加一倍。

克魯格認為，歐洲顯然面臨一波由高傳播力的Omicron變異株BA.2與BA.5所引發的感染浪潮，且因衛生醫療體系已承受巨大壓力，如今必須採取緊急行動，為接下來這幾個月做好準備，「等到秋天就已經太晚了」。

▲▼新冠。（圖／路透）

至於該怎麼做，克魯格指出，必須提高一般民眾接種疫苗的比例，給予所有高危險族群施打第2劑加強針，在室內、搭乘大眾運輸工具時戴上口罩並改善空氣流通，「這些措施將會是今秋、今冬保護民眾的關鍵」，各國政府必須加強篩檢，優先做好隔離及接觸者追蹤，增加變異株檢測，「新冠仍是一種嚴重、可能致命的疾病」。

克魯格也說，最重要的是各國政府必須繼續監測並追蹤病毒演變，「歐洲地區大多數國家已停止或大幅減少監控，形成一個危險盲區」，在疫情爆發2年後的今日，社會大眾已經意識到對抗疫情的工具有哪些，「知識過去是、現在也是對抗病毒的重要工具，我們不要拋棄它」。

歐洲疾病預防與控制中心（ECDC）上周表示，整個歐洲地區的確診通報率與住院率激增，這也意味著歐洲出現新一輪廣泛感染浪潮的開始，「沒有時間自滿，仍有太多民眾面臨重症感染風險」。專家也警告，結束國際旅行限制與節慶活動回歸有助病毒傳播，真實感染率可能已比統計數據高得多，因許多國家篩檢已大幅降低。

►「兒童顯微鏡」太有趣！暑假拯救爸媽的好物特價了

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►劉品言也愛穿的「未來褲」買二送二！莫蘭迪色美爆

ET快訊
潤泰集團被南山人壽拖累？　潤泰全、潤泰新雙雙跌停
台女星被瞞「試鏡日本AV女優」真的選中了！ 一聽月收入：要去
路人情侶驚喊「好大的土狗！」　阿母帶牠低頭快閃：差點害人吵架
快訊／《全明星4》完整名單曝光！翁滋曼確定參戰
陳時中突遇萬華抗議民眾！　她見「1畫面」轟：雙面人
戴口罩無意義！　他揭疫情1現況「剩台灣再戴」：快解禁
台灣恐飆「高溫39°C↑」破紀錄！　這4天熱到對人體有害
鬼門要開了！10禁忌曝　好兄弟都選這2處約會
李鴻淵拜拜畫面曝！　雙手持香虔誠鞠躬拜太子爺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

克里米亞劇本重演！　白宮曝：俄羅斯準備併吞烏克蘭領土

果香洗髮精聞起來像食物　女露營被189kg野熊「扭斷脖子」慘死

避免同性婚姻權也遭推翻　美眾院通過尊重婚姻法

2022最新「護照排名」出爐！日本蟬聯冠軍　台灣倒退2名位居第34

村莊辦葬禮！喪主「好心舉動」慘釀250人集體中毒　重症者失去意識

北韓軍搭船越線！文在寅政府遭控選前「調查草率」　1天內送回北韓

BA.5來襲！WHO點破歐洲「新冠盲區」：今年冬天可能很慘

羽生結弦引退留下璀璨！日媒盛讚：他是超越競技範疇的明星

2年前受虐領養！比特犬突然發動攻擊　女主人三分之二手臂被吃掉

烏克蘭希望「冬季前」打贏戰爭　普丁：基輔沒意願履行和平協議

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

瘦子小孩性別公開！　親友群開趴「他當場興奮起舞」

跑山獸「1念頭」見黃蝴蝶　8m溪谷尋獲台鐵員工遺體

21周早產娃突哭醫救回　370G→6.3KG成大眼妹

3類人「口罩鬆綁」！　即日起騎機車可免戴罩

克里米亞劇本重演！　白宮曝：俄羅斯準備併吞烏克蘭領土

果香洗髮精聞起來像食物　女露營被189kg野熊「扭斷脖子」慘死

避免同性婚姻權也遭推翻　美眾院通過尊重婚姻法

2022最新「護照排名」出爐！日本蟬聯冠軍　台灣倒退2名位居第34

村莊辦葬禮！喪主「好心舉動」慘釀250人集體中毒　重症者失去意識

北韓軍搭船越線！文在寅政府遭控選前「調查草率」　1天內送回北韓

BA.5來襲！WHO點破歐洲「新冠盲區」：今年冬天可能很慘

羽生結弦引退留下璀璨！日媒盛讚：他是超越競技範疇的明星

2年前受虐領養！比特犬突然發動攻擊　女主人三分之二手臂被吃掉

烏克蘭希望「冬季前」打贏戰爭　普丁：基輔沒意願履行和平協議

防疫險救了這家人！違反居隔遭罰30萬　3人確診理賠金一次繳清

男星拍戲突心臟病發！　驚喜回歸八點檔網嗨：這下好看了

LIVE／散步當運動免戴口罩惹議　王必勝最新說明

斷軌雲宵飛車卡空中10分鐘！20遊客驚喊：芭比Q了　麗寶這樣說

陳其邁愛裸睡！陳建仁驚看他上空　過程曝光：有內褲

摺疊新機、智慧手錶都來了！三星發表會8／10登場　五大新品值得期待

外籍船員能好好休息了！　漁業署設29處盥洗室、14間祈禱室

克里米亞劇本重演！　白宮曝：俄羅斯準備併吞烏克蘭領土

美工刀隨機割頸！宜蘭男犯案原因曝　「毫無悔意」檢請求重判

全中運賽事近尾聲！雙北43金大贏家　花蓮黃國倫泳池勇奪3金1銅

西班牙列車遭野火包圍　民眾隔窗拍下驚險過程

國際熱門新聞

女被巨型寵物犬咬死　老公被咬破胃搶救

神戶男跳月台撞JR列車　反彈重擊5名女送醫

1個表情符號各自解讀！　「性暗示最強emoji」小心職場誤用

加密貨幣平台破產潮　數百萬幣圈玩家錢遭卡死

美股早盤道瓊大漲500點　專家：大規模戰術性反彈

京阿尼縱火犯3至親全自殺！「無限負循環」身世曝

4月嬰躺爸媽懷裡　下秒遭猴群丟出3樓當場慘死

沙烏地竟然進口俄油　自己產的油加價賣！

企業財報佳　美股收高754點！台積電ADR漲逾3%

法官裁定馬斯克推特收購案　10月進行審判

女連續生5雙胞胎　夫照顧10孩崩潰離家

即／安倍晉三國葬擬於9月27日舉行

普丁「走路拐腳」被揪2關鍵原因

英國熱到跑道融化　史上首次飆破40度

更多熱門

相關新聞

BA.4、BA.5占比11天就翻倍　學者：第四劑年齡應下修

BA.4、BA.5占比11天就翻倍　學者：第四劑年齡應下修

BA.4、BA.5已成國際主流變異株，公衛學者根據各國經驗指出，BA.4、BA.5的占比，若要從1%升至20%，約需26天；但從20%至40%，則只需間隔11天，預估台灣將在8月中旬達到40%。屆時若達55%以上，可能重新站回單日3.5萬~4萬確診數。

估BA.4、BA.5比例增　學者：8月中旬恐「單日4萬確診」

估BA.4、BA.5比例增　學者：8月中旬恐「單日4萬確診」

沈政男示警若超過這數字：BA.4、BA.5在社區流行

沈政男示警若超過這數字：BA.4、BA.5在社區流行

棄口罩可惜！醫示警國內將爆BA.5疫情

棄口罩可惜！醫示警國內將爆BA.5疫情

2月臨檢　現在收到「實聯制罰單」他傻了

2月臨檢　現在收到「實聯制罰單」他傻了

關鍵字：

BA.5新冠肺炎COVID-19世界疫情

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻玩殘男閨蜜　工程師夫發現後崩潰

千千爆已婚「室友→老公」！影片全是他拍的

籃球一哥夜摟女星　備戰亞洲盃帶女友回飯店

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生

獨／跑山獸「一個念頭」找到罹難台鐵員工

房貸壓力大…情侶裝修不起入住毛坯房

大胃王千千爆「秘婚2年」！老公真面目曝光

女童下車「一條腿消失」！驚悚畫面網嚇壞

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

桃竹苗限定！16隻布偶貓、英短開放認養

詹雅雯手術失血過多一度昏迷！冒3顆血管瘤「隨時會死」

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

快訊／統一、統一超重訊！確定收購家樂福「成交金額290億元」

即／台74線火燒車　駕駛無奈一旁滑手機

更多

最夯影音

更多
男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼
楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面