澎湖大義宮海龜困「許願池」少活70年！　動團批政府是幫兇

▲動社表示，玳瑁池很淺，還有管線橫梗其中，不當的圈養就是虐待。（圖／台灣動物社會研究會提供，下同）



記者許展溢／台北報導

台灣動物社會研究會今（20日）指出，根據海委會統計數字，從86年到106年，澎湖大義宮已養死了10隻海龜（9隻綠蠵龜、1隻玳瑁），這兩週內又有3隻海龜接連慘死，多年來廟方毫無專業飼養，早已違背當年救援海龜的「大義」精神，要求海委會應即刻沒入大義宮內倖存的海龜，展開專業醫療照護。

動社提到，2018年就開過記者會，為現存的8隻海龜（5隻綠蠵龜、1隻赤蠵龜、2隻玳瑁）請命，懇求大義宮發揮「大義」精神，將海龜交由專業單位照顧飼養，讓牠們有機會到海邊「箱網」進行野訓，恢復健康後為野放做評估準備，但大義宮不僅不願放手，最後竟連當時承諾要改善，得以保障動物福利的作為都失信跳票。

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▲▼動社指出，被大義宮囚禁的海龜，缺乏日照無法獲得足夠維生素D3，影響鈣質吸收，縮短了壽命。



動社表示，今年6月27日，有遊客參觀大義宮時發現2隻綠蠵龜暴斃死亡，接著7月6日又有一隻玳瑁慘死，解剖後竟發現體內有多達967顆卵，約莫是五窩的蛋量，而澎湖縣政府及自2018年起主管海洋保育政策及法令的海保署，多年來對這些遭不當飼養的海龜處境完全消極不作為，更是造成海龜不斷慘死的幫凶，要求海委會應即刻沒入大義宮內倖存的海龜，展開專業醫療照護，評估有無可能野放或交由專業收容的可能性。

動社質疑，大義宮為全台唯一合法飼養保育類海龜的單位，早年廟方將水池營造成「許願池」，誘導民眾朝池中投擲硬幣，造成海龜重金屬汙染，血液重金屬含量高於漁業混獲的野生個體，且因缺乏日照，讓海龜無法獲得足夠的維生素D3，影響龜殼生長所需要的鈣質吸收，大幅縮短海龜壽命，而將獨居行海龜不當集體飼養，更造成海龜的搶食與打鬥。

▲▼動社呼籲民眾為無辜海龜發聲。



動社認為，澎湖縣政府與海保署都曾稱，會不定期抽檢大義宮海龜的管理日誌，且每年的保育類展示許可審查也會參考這些改善事項，但除加裝紫外線燈外，其餘承諾皆跳票，且4年前就發現海龜有營養不均衡的問題，廟方卻持續餵飼高麗菜、龜飼料等不適合海龜的食物，導致動物健康不斷惡化，但海委會及澎湖縣政府卻仍年年通過大義宮的保育類展示許可，完全是虐待動物的幫兇。

動社強調，野外海龜的壽命可達100歲以上，被囚禁在大義宮的海龜，平均壽命只有30歲，大義宮涉嫌虐待保育類動物致死，政府應依動保法、野保法開罰，呼籲所有民眾共同為無辜海龜發聲。