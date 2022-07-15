台灣哪個離島最好玩？　鄉民激推「1地點」：超耐玩

▲每到暑假不少人都會出門遊玩。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者郭卉寧／綜合報導

台灣是島嶼型國家，擁有眾多離島，每個地區都有各自的文化和美景，吸引民眾前去觀光。近日，便有一名網友好奇詢問，「台灣哪個離島最好玩？」而貼文曝光後，引起許多人熱烈討論，其中「1離島」的呼聲更是打敗綠島，成為全場最推薦的地方。

原PO在PTT發文指出，台灣有許多離島，包括澎湖、蘭嶼、綠島、小琉球、金門、馬祖等，「綜合性最高的應該是澎湖，有一定的都市機能、人文、自然；比較特別的是蘭嶼，有達悟族和太平洋。」但和前兩者相比，馬祖的戰地和閩東文化對大眾來說較為陌生，因此，他也好奇發問：「所以如果選一個最好玩的離島，應該選哪個？」

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▲澎湖風景優美，吸引不少遊客前去觀光。（圖／記者蔡玟君攝）



貼文發出後，立刻引起大批網友討論，紛紛點名自己心中最好玩的離島，其中以「澎湖」受到最多推薦，「澎湖蠻讚的說」、「澎湖，跳島」、「澎→琉=綠→蘭=金」、「澎湖海洋國家公園讚」、「澎湖>馬祖>>>>>>>>>>>其他」、「澎湖近幾年越來越好玩，一堆新店」、「澎湖比較耐玩，方便的就小琉球」。

此外，也有不少人推薦其他離島，「大推金門馬祖」、「金門、綠島都很棒」、「馬祖讚，很多島可以玩」、「對馬祖跟金門印象很好」、「蘭嶼最原始，讚」、「金門文史美食不錯，蘭嶼星空漂亮適合放空」、「金門+蘭嶼是最喜歡的，離島都各具特色」、「我喜歡綠島不會太大，浮潛美、可以爬山、可以去看以前關犯人地方」。