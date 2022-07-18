菲律賓國防部：將根據「南海裁決」加強保護領土

▲菲律賓國防部強調，將根據南海裁決結果，保護領土。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

菲律賓國防部高級副部長、將在11月接任部長的佛斯蒂諾今天表示，馬尼拉當局將強化與國家和非國家夥伴的合作，根據2016年南海裁決加強保護菲國領土，並推動軍隊現代化。

佛斯蒂諾（Jose Faustino Jr.）目前擔任菲律賓國防部高級副部長和主管官員。因佛斯蒂諾去年11月12日屆齡退役，根據菲國法律，今年11月13日才能正式接任國防部長。

菲律賓國防部發布新聞稿表示，佛斯蒂諾今天提出國防部工作指導方針，其中最重要的是保障菲國領土和主權完整。

佛斯蒂諾說，國防部將根據南海裁決加強保護菲律賓領土。他表示：「總統多次宣示，我們的主權神聖不可侵犯，一平方英吋都不會割讓給其他人。我們將強化與國家和非國家夥伴的合作，提高領域意識和海上安全，並尋求參與國際舞台，以促進我們在國防和安全方面利益。」

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上任後，對南海仲裁立場較前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）強硬。菲國外長馬納羅（Enrique A. Manalo）在南海爭議裁決出爐6週年當天發布聲明表示，南海仲裁「是最終裁決，我們堅決反對削弱它的企圖」。

海牙常設仲裁法院於2016年公布南海裁決，指中國「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。

佛斯蒂諾說，菲律賓國防部將繼續推動軍隊現代化，尤其聚焦在領土和外部防禦方面，達到「自主防衛態勢」（SRDP）。

自主防衛態勢計畫最早於1974年菲律賓前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）任內啟動，目標是發展國防工業以自行生產、提供菲國軍隊物資需求。

另外，日本防衛省政務官岩本剛人17、18日訪問菲律賓。菲律賓國防部表示，岩本剛人今天與佛斯蒂諾會面時，表達日方願協助菲國軍力升級。

菲律賓國防部發布新聞稿表示，佛斯蒂諾和岩本剛人討論兩國的整體防務關係和地區安全問題。雙方重申尊重國際法和基於規則的秩序對維護地區和平穩定至關重要，尤其在南海和東海海域。

佛斯蒂諾在會談中提到兩國外交及國防部長4月召開的「2加2會談」；岩本剛人說，這次會談是日菲兩國強化戰略夥伴關係的展現。雙方也重申「2加2會談」成果，包括進一步發展人道主義援助和救災及國防裝備轉讓合作。