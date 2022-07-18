　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

菲律賓國防部：將根據「南海裁決」加強保護領土

▲▼ 南海仲裁案,南海爭議,菲律賓,中國。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓國防部強調，將根據南海裁決結果，保護領土。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

菲律賓國防部高級副部長、將在11月接任部長的佛斯蒂諾今天表示，馬尼拉當局將強化與國家和非國家夥伴的合作，根據2016年南海裁決加強保護菲國領土，並推動軍隊現代化。

佛斯蒂諾（Jose Faustino Jr.）目前擔任菲律賓國防部高級副部長和主管官員。因佛斯蒂諾去年11月12日屆齡退役，根據菲國法律，今年11月13日才能正式接任國防部長。

菲律賓國防部發布新聞稿表示，佛斯蒂諾今天提出國防部工作指導方針，其中最重要的是保障菲國領土和主權完整。

佛斯蒂諾說，國防部將根據南海裁決加強保護菲律賓領土。他表示：「總統多次宣示，我們的主權神聖不可侵犯，一平方英吋都不會割讓給其他人。我們將強化與國家和非國家夥伴的合作，提高領域意識和海上安全，並尋求參與國際舞台，以促進我們在國防和安全方面利益。」

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上任後，對南海仲裁立場較前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）強硬。菲國外長馬納羅（Enrique A. Manalo）在南海爭議裁決出爐6週年當天發布聲明表示，南海仲裁「是最終裁決，我們堅決反對削弱它的企圖」。

海牙常設仲裁法院於2016年公布南海裁決，指中國「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。

佛斯蒂諾說，菲律賓國防部將繼續推動軍隊現代化，尤其聚焦在領土和外部防禦方面，達到「自主防衛態勢」（SRDP）。

自主防衛態勢計畫最早於1974年菲律賓前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）任內啟動，目標是發展國防工業以自行生產、提供菲國軍隊物資需求。

另外，日本防衛省政務官岩本剛人17、18日訪問菲律賓。菲律賓國防部表示，岩本剛人今天與佛斯蒂諾會面時，表達日方願協助菲國軍力升級。

菲律賓國防部發布新聞稿表示，佛斯蒂諾和岩本剛人討論兩國的整體防務關係和地區安全問題。雙方重申尊重國際法和基於規則的秩序對維護地區和平穩定至關重要，尤其在南海和東海海域。

佛斯蒂諾在會談中提到兩國外交及國防部長4月召開的「2加2會談」；岩本剛人說，這次會談是日菲兩國強化戰略夥伴關係的展現。雙方也重申「2加2會談」成果，包括進一步發展人道主義援助和救災及國防裝備轉讓合作。

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►騎機車、戶外運動有「冰涼袖套」超舒爽！一穿上癮特價中

ET快訊
一堆人喊「yyds」到底啥意思？　5個超夯用語大公開
焦凡凡罕動怒提告！「我不知道還能承受多久」
哥吉拉文是假的？爆系管理員「狠打臉」：當事人是漂亮女生
獨／康建生技「關鍵2人」1死1重傷！宣布暫時停業　70員工留

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

1000元動滋健身券開搶　22日抽籤30萬份放送！

19歲男拿錢請友操盤股票　慘賠18萬！烙人痛毆洩憤

珍榮.安普賢槓上！「從人品嘴到事業」　為金高銀火爆互嗆..她護愛站邊

乖巧黑狗守家門等爸爸　見車停下才熱情飛撲！

《間諜教室》前導影片公開　出演陣容超豪華網讚爆...聲優留言釋出

前家事法官看「哥吉拉之亂」！親曝多數夫妻遇1問題：最後就爆了

沒放在心上！林佳龍：希望基進年輕人繼續批判、接受別人的批判

上半季最終場不完美　李振昌謝謝球迷鼓勵指導：責任絕對在我

普丁認了：取得「高科技產品」有巨大困難　世界不可能隔絕俄羅斯

畢爾5年比他16年生涯多賺63億　巴克利：媽為何不晚點生我

向人性靠攏才能得人心　現代人該懂的B2H模式

12星座情侶最佳搭配Top 3！第一名為了理想愛情，會努力扶持對方

「美國陳時中」佛奇表態：會在拜登任期內退休　從未指望根除病毒

女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！黃子佼無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

軍武熱門新聞

日媒：解放軍成功模擬炸毀日預警機

菲律賓國防部：將根據南海裁決加強保護領土

大陸研發雷射偵測潛艦　水下160公尺看光

印度船廠爆炸元凶竟是200噸便便

可能爆發世界大戰5地：台灣排第2

前國安局長談兩岸　生存才是硬道理

中共軍機若硬闖台領空怎處理？內行人曝真相

陸野牛氣墊船2hr載10戰車渡台海

俄國逃兵慘了　指揮官遭「剝光示眾」載走消失

國軍C-119服役39年創世界之最

殲-10D魔改機背外觀裝保形油箱

中俄伊將參加拉美軍演　美議員：對美重大威脅

步槍強壓在床上　女遭2俄軍性侵12小時

美對台4100億軍售遲交　包括66架F-16還沒到貨

更多熱門

相關新聞

歐盟籲克宮停止封鎖烏港口　俄雇傭兵強化前線武力

歐盟籲克宮停止封鎖烏港口　俄雇傭兵強化前線武力

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天警告，俄羅斯必須停止封鎖烏克蘭港口，因為這對數以萬計恐面臨饑荒人口的穀物供給構成威脅。

泰「黑鷹」墜毀7傷　卡車運送殘骸又出事

泰「黑鷹」墜毀7傷　卡車運送殘骸又出事

外送員邊遛娃邊送餐　1打2還賺外快

外送員邊遛娃邊送餐　1打2還賺外快

俄前總統：別動克里米亞　否則將迎審判日

俄前總統：別動克里米亞　否則將迎審判日

超鬧結婚契約！印度夫妻「限吃披薩」每月1次

超鬧結婚契約！印度夫妻「限吃披薩」每月1次

關鍵字：

菲律賓南海東南亞要聞軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

家裡有鬼11個恐怖跡象　突然出現大量螞蟻就要小心

15天用100度竟因「變頻冷氣」！耗電關鍵曝

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

哥吉拉文是假的？爆系管理員打臉：當事人是漂亮女生

證人之一遭押廁所未被殺　動機恐非8年舊怨

快訊／台北中山區深夜無預警停電　962戶受影響

以為充氣娃　撈上岸竟是活生生女子

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

老婆不肯給！人夫竟找表嫂發洩　她見全裸躺床崩潰

最強雞白湯拉麵「雞吉君」宣布停業　網哭了

直擊大S東區約會具俊曄！等紅燈也緊貼彼此

不能去阿嬤家！瓦斯桶賭氣不理爸

婚後拒同住公婆！男友竟趁「愛愛過程」說服

1000元動滋健身券快搶！　即日起登記

遺憾！中華隊遭約旦大號三分球絕殺

更多

最夯影音

更多
炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！
男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面