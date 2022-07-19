台北公寓又老又髒？網曝「2點」難取代：北漂是有原因的

▲ 台北市住宅多為集合式老公寓。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

在地狹人稠的台灣，想買到地段好、屋況佳的好房子可是不容易，尤其是在高房價的台北市。一名網友即表示，台北市多數房屋都是老公寓，看起來擁擠殘破還缺乏管理，感覺住起來會很痛苦，好奇「住台北生活品質屌打外縣市是屌打在哪？」就有內行人點出，台北市的老公寓雖然舊，但有2點屌打外縣市。

一名網友在PTT以「住台北老公寓有啥生活品質可言？」為題發文，表示台北市區大部分房子都是那種集合式老公寓，房子擁擠殘破，很多沒有電梯，缺乏管理，一些素質不佳的居民還會製造髒亂破壞公設，住起來根本很痛苦。

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原PO指出，這老房子價格都能在桃園新竹台中或高雄市區買新公寓了，讓他百思不得其解詢問鄉民們，「住台北生活品質屌打外縣市是屌打在哪？」

▲▼原PO認為台北市區幾乎都是舊公寓，不解有何生活品質可言。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，引起許多網友們討論，有人點出住在台北市老公寓的優點，「實坪太大、公設太少、管理費太低」、「節省通勤時間，多睡一點就是生活品質啊」、「接近0公設的房子要怎樣破壞公設？」。

也有人認同原PO幾個觀點，「舊式公寓，樓梯都好窄，家具難搬」、「街景真的很糟」、「台北市容的直接破壞者，那些鐵窗」、「實坪太大，公設太少，管理費太低」、「窗外毫無風景，走出門就是破爛舊街道，還沒電梯」、「髒、隔音差、採光差、空氣不流通，真的爛」。

不過有網友點出，台北市老公寓房價很高，這是因為「生活機能」、「工作機會」是外縣市難以取代的，「住的是附近的生活機能，南部比較不懂」、「台北那種房子的生活機能都爆幹強的好嗎」、「出門即捷運，生活機能超棒」、「光交通跟生活機能就贏偏鄉」、「生活品質在你使用台北的設施和商業活動，然後又不用擔心太晚回不了家」、「離公司近、小孩學區好」、、「北漂仔這麼多是有原因的」、「說實在話，就是工作……如果有一樣的薪資誰不想離開台北？」