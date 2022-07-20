農曆七月鬼門開！晚上不吹口哨、少靠牆走　命理師曝13大旅遊禁忌

▲農曆七月鬼門開！命理師曝13大旅遊禁忌。（圖／取自Pakutaso）

記者郭世賢／綜合報導

2022年7月29日（農曆7月1日）為國人俗稱的「鬼月」，是充滿禁忌的月份，想出遊玩得盡興也要小心別犯了禁忌！國際命學教授楊登嵙博士整理鬼月旅遊13大禁忌，最好不要在晚上吹口哨，否則可能會「多了一位」好兄弟跟隨，口耳相傳的鬼月旅遊禁忌寧可信其有，不可信其無，萬事多留心，玩得更安心。

鬼月出遊13大禁忌：

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1.不晚上出遊：鬼月是炎炎夏日，很多人都會規畫山上或海邊避暑，但在晚上的時候還是避免荒郊野外出遊，因為那些地方陰氣較重，孤魂野鬼多，八字太輕的恐會招來鬼上身。

2.不到危險水域：鬼月正值暑假，是戲水的好時機，但千萬不要去危險的海邊或溪邊，尤其是經常出現憾事的水域，水鬼最喜歡找人當替死鬼，得以「抓交替」投胎轉世。

▲去海邊戲水要注意。（圖／pixabay）

3.不釣魚：不要從事釣魚活動，因為鬼月釣魚也算是一種殺生，容易引來好兄弟，也怕釣到好兄弟的變身魚。

4.不拍肩膀：每個人的身上都有三把火，分別在頭頂及肩膀兩處，荒郊野萬千萬別拍別人頭和肩膀，也別叫對方的全名，最好叫綽號或代號，若是拍息了對方的火，好兄弟很容易就會卡上身。

5.不吹口哨：不可以吹口哨，尤其在晚上出遊時，好兄弟以為有人在呼喚祂，容易被好兄弟跟隨。

6.不晚上唱歌：鬼月夜晚陰氣重，晚上唱歌或製造聲響，很容易引來好兄弟，所以盡量不要夜晚落單且邊走路邊唱歌或發出聲音。

▲夜晚盡量不要拍照。（圖／取自免費圖庫librestock）

7.不晚上拍照：鬼月的夜晚別亂拍照，太陽下山後陰氣會逐漸升高，此時在荒僻的地方拍照、錄影較容易拍到好兄弟，假如真的拍到了很有可能招來厄運。

8.不搭末班車：農曆七月每日午夜子時是一天陰氣最重的時候，這時搭乘交通工具很容易讓好兄弟跟著回家，尤其是末班車。

9.不靠牆行走：避免靠牆行走，牆壁屬陰較涼，是好兄弟們喜歡行走的路徑，所以鬼月期間盡量不要靠牆行走或休息。

▲不要搭乘末班車。（圖／取自免費圖庫pixabay）

10.不吃祭祀品：鬼月外出時如看見祭祀品，不要隨便拿起來吃，因為這樣是跟好兄弟搶食物，會招來厄運。

11.不晾衣服在陽台：鬼月出差、旅遊時不免要自己手洗衣物，但記得千萬別將衣物晾於陽台，因衣服與人形狀相似，容易招好兄弟附上，會引來陰邪霉運。

12.不披頭散髮：不要披頭散髮出遊，因為這樣好兄弟們會把你當成是「同類」。

13.不晚上慶生：有時候出門旅遊是為了慶生，但鬼月要白天慶生，可別挑晚上，不然可能會多好兄弟幫你慶生。

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