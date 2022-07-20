鬼門要開了！10禁忌曝　好兄弟選這2處約會

記者陳俊宏／綜合報導

農曆七月、「感恩月」即將到來，國曆7/29鬼門開。命理專家雨揚老師分享鬼月十大禁忌，包括不拍肩膀也不叫全名、夜晚別唱歌、吹口哨、曬衣、洗衣等；而牆壁和樹蔭都是比較陰涼地方，很容易聚集無相界眾生，它們約會也都會約在這裡。

▼許多人農曆七月都會拜拜求平安。（圖／資料照）

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1、不要穿黑色衣服，改穿金戴銀

黑色屬陰，在磁場上很容易被這些無相界的眾生，誤以為你跟它是同類。這段期間要穿比較亮色衣服，如果職場上不適合穿太亮的衣服，比如公司有制服的話，也可穿紅色內衣褲。另外，也不要穿破破爛爛的衣服，不管是破在膝蓋還是大腿，會讓無相界的眾生以為你跟它是同類，而且無法保護你的陽氣。

最重要是要穿金戴銀，因為金銀本來就是佛教七寶，可去除負面能量；另也可戴紅線，保護陽氣、遠離陰氣，代表由陰轉陽，若運氣在谷底，也可靠紅線翻盤。

2、不夜遊，改白天出遊

晚上陰氣比較盛，白天太陽大，無相界的眾生出來，身體會被太陽灼傷，因此通常它們傍晚4點多、5點多出來。要約會、見客戶最好都約白天，也避免太晚回家，越晚陽氣越弱。

▼別夜遊。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）



3、不單獨去山林水邊

山林屬陰，樹蔭下很涼爽，其實陰氣很重，很多無相界眾生喜歡躲在樹下，水邊也屬陰。若要去一定要結伴，且在陽光很充沛時去。

▼別去山林。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）



4、不開口自怨自艾，改多說好話

抱怨或自怨自艾，會讓無相界眾生很想接近你，覺得你跟它們一樣可憐，要多說正能量的話。也要避免晚上跟另一半吵架，會驚擾到路過的無相界眾生。

尤其晚上絕對不能打罵小孩，因小孩在哭會散發一種尖銳能量，無相界眾生只要從你家經過，會很想捉弄你，影響到全家人運勢。另外，也不要說「鬼」字，要用「好兄弟」來尊稱；也不要講鬼故事，因為好兄弟會很想聽。

5、不殺生

不殺生也是菩薩戒當中的一個戒律，儘量吃素食，如果需要吃肉可以吃「三淨肉」，就是去超市或菜市場買已經處理過的魚肉雞鴨。釣魚、釣蝦也是殺生，儘量不殺生，也是為眾生結善緣，替我們消除業障。

6、不下水

農曆七月雨水多，天災特別多，水底下暗潮洶湧，是許多無相界眾生聚集之處，「抓交替」時有所聞，因此別去水邊玩。

▼不下水。（示意圖／記者姜國輝攝）



7、不靠牆走或躲樹蔭

這些都是屬於比較陰涼地方，很容易聚集無相界眾生，它們約會也都會約在這裡。

8、夜晚別唱歌、吹口哨、曬衣、洗衣

唱歌、吹口哨很容易引來無相界眾生，打擾到它們安寧；也不要隨便掛風鈴，會讓它們感覺你是在召喚它。如果晚上真的要洗衣服，別掛在陽台上，可晾在浴室或選擇烘乾。

▼別唱歌。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）



9、不搬家、入厝，改他日動工

有一些比較久沒人住的房子，其實裡面有很多無相界眾生借住，若此時動工就是冒犯到它們。若一定要動工，可擺一個桌案，向著屋子內拜拜，以地基主為主，也會有一些好兄弟。

10、不拍肩膀也不叫全名

人的肩膀有三把火，是身上的明火，也是精氣神所在，尤其晚上不能拍肩膀，會拍掉身上的保護屏障，導致陽氣變弱，陰氣就可能來侵擾。晚上也不要叫全名，若讓無相界朋友知道聽到這名字，可能會捉弄你，可叫小名。