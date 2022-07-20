　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鬼門要開了！10禁忌曝　好兄弟選這2處約會

記者陳俊宏／綜合報導

農曆七月、「感恩月」即將到來，國曆7/29鬼門開。命理專家雨揚老師分享鬼月十大禁忌，包括不拍肩膀也不叫全名、夜晚別唱歌、吹口哨、曬衣、洗衣等；而牆壁和樹蔭都是比較陰涼地方，很容易聚集無相界眾生，它們約會也都會約在這裡。

▼許多人農曆七月都會拜拜求平安。（圖／資料照）

▲嘉義城隍爺夜巡,鬼月,嘉義城隍廟。（圖／記者陳涵茵攝)

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、不要穿黑色衣服，改穿金戴銀

黑色屬陰，在磁場上很容易被這些無相界的眾生，誤以為你跟它是同類。這段期間要穿比較亮色衣服，如果職場上不適合穿太亮的衣服，比如公司有制服的話，也可穿紅色內衣褲。另外，也不要穿破破爛爛的衣服，不管是破在膝蓋還是大腿，會讓無相界的眾生以為你跟它是同類，而且無法保護你的陽氣。

最重要是要穿金戴銀，因為金銀本來就是佛教七寶，可去除負面能量；另也可戴紅線，保護陽氣、遠離陰氣，代表由陰轉陽，若運氣在谷底，也可靠紅線翻盤。

2、不夜遊，改白天出遊

晚上陰氣比較盛，白天太陽大，無相界的眾生出來，身體會被太陽灼傷，因此通常它們傍晚4點多、5點多出來。要約會、見客戶最好都約白天，也避免太晚回家，越晚陽氣越弱。

▼別夜遊。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲▼夜路,晚上,天黑,公園,街道。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

3、不單獨去山林水邊

山林屬陰，樹蔭下很涼爽，其實陰氣很重，很多無相界眾生喜歡躲在樹下，水邊也屬陰。若要去一定要結伴，且在陽光很充沛時去。

▼別去山林。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲▼森林,樹（圖／取自免費圖庫Pixabay）

4、不開口自怨自艾，改多說好話

抱怨或自怨自艾，會讓無相界眾生很想接近你，覺得你跟它們一樣可憐，要多說正能量的話。也要避免晚上跟另一半吵架，會驚擾到路過的無相界眾生。

尤其晚上絕對不能打罵小孩，因小孩在哭會散發一種尖銳能量，無相界眾生只要從你家經過，會很想捉弄你，影響到全家人運勢。另外，也不要說「鬼」字，要用「好兄弟」來尊稱；也不要講鬼故事，因為好兄弟會很想聽。

5、不殺生

不殺生也是菩薩戒當中的一個戒律，儘量吃素食，如果需要吃肉可以吃「三淨肉」，就是去超市或菜市場買已經處理過的魚肉雞鴨。釣魚、釣蝦也是殺生，儘量不殺生，也是為眾生結善緣，替我們消除業障。

6、不下水

農曆七月雨水多，天災特別多，水底下暗潮洶湧，是許多無相界眾生聚集之處，「抓交替」時有所聞，因此別去水邊玩。

▼不下水。（示意圖／記者姜國輝攝）

▲▼黃昏,夕陽,火燒雲,沙灘,海邊。（圖／記者姜國輝攝）

7、不靠牆走或躲樹蔭

這些都是屬於比較陰涼地方，很容易聚集無相界眾生，它們約會也都會約在這裡。

8、夜晚別唱歌、吹口哨、曬衣、洗衣

唱歌、吹口哨很容易引來無相界眾生，打擾到它們安寧；也不要隨便掛風鈴，會讓它們感覺你是在召喚它。如果晚上真的要洗衣服，別掛在陽台上，可晾在浴室或選擇烘乾。

▼別唱歌。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲▼麥克風,上台,唱歌,主持。（圖／翻攝自pixabay）

9、不搬家、入厝，改他日動工

有一些比較久沒人住的房子，其實裡面有很多無相界眾生借住，若此時動工就是冒犯到它們。若一定要動工，可擺一個桌案，向著屋子內拜拜，以地基主為主，也會有一些好兄弟。

10、不拍肩膀也不叫全名

人的肩膀有三把火，是身上的明火，也是精氣神所在，尤其晚上不能拍肩膀，會拍掉身上的保護屏障，導致陽氣變弱，陰氣就可能來侵擾。晚上也不要叫全名，若讓無相界朋友知道聽到這名字，可能會捉弄你，可叫小名。

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►台中輕旅行必住！豐邑逢甲商旅才2899元超划算

ET快訊
大谷翔平3顆「異次元球種」超猛共軌效應　他驚呼全聯盟最強
30歲男歌手驚傳「睡夢中吐血昏迷」！　騙男上床黑歷史曝
快訊／賴敏男眼睛能動了！　最新傷況曝
10人花20萬元澎湖4天　被逼逛名產店！離譜行程曝光
快訊／統一收購家樂福股價漲逾5%！　台股大漲200點
籃球一哥帶女星開房「女方身分曝光」！　沒穿泳褲泡湯爆紅
千千爆「秘婚2年」！　老公真面目曝光
連靜雯被騙3千萬「首露面」！替綜藝大哥慶生…她哭臉：不知怎麼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

奇美醫與南區國稅局合作　導入奇美電子發票即時雲

鬼門要開了！10禁忌曝　好兄弟選這2處約會

買薯條比考駕照難！老司機認證最窄地獄門　還附「刮刮樂」

10人花20萬元包車玩澎湖4天　被強逼逛名產店！離譜行程曝光

「類熱浪」襲台！快焦了　專家示警將現極端高溫

防疫措施放太快奪7千命！　邱淑媞轟是「人禍」

統一290億收購台灣家樂福　熟客求保留「1區商品」

沈政男示警「若超過這數字」：代表BA.4、BA.5在社區流行了

棄口罩可惜！台大醫示警國內將爆BA.5疫情　規模難預測

「東京我回來了！」他PO這照片吸2.2萬讚　台人激動：快忍不住

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

3類人「口罩鬆綁」！　即日起騎機車可免戴罩

21周早產娃突哭醫救回　370G→6.3KG成大眼妹

還原行兇路線與第2現場！　李鴻淵放過廠長原因曝光

瘦子小孩性別公開！　親友群開趴「他當場興奮起舞」

奇美醫與南區國稅局合作　導入奇美電子發票即時雲

鬼門要開了！10禁忌曝　好兄弟選這2處約會

買薯條比考駕照難！老司機認證最窄地獄門　還附「刮刮樂」

10人花20萬元包車玩澎湖4天　被強逼逛名產店！離譜行程曝光

「類熱浪」襲台！快焦了　專家示警將現極端高溫

防疫措施放太快奪7千命！　邱淑媞轟是「人禍」

統一290億收購台灣家樂福　熟客求保留「1區商品」

沈政男示警「若超過這數字」：代表BA.4、BA.5在社區流行了

棄口罩可惜！台大醫示警國內將爆BA.5疫情　規模難預測

「東京我回來了！」他PO這照片吸2.2萬讚　台人激動：快忍不住

LIVE／陳時中參選後首赴萬華　昔疫情重災區與民眾互動成焦點

剛收到糸井嘉男球棒加持？　陽岱鋼轟兩分砲本季第3發

Netflix重拾增長！Q2訂閱人數流失低於預期　盤後漲逾8%

奇美醫與南區國稅局合作　導入奇美電子發票即時雲

膽小鬼別來！住飯店前「要先殺殭屍」　還要喝孟婆湯、玩空中獨木橋

杜蘭特喊賣我「竟是為逼走厄文」　ESPN曝驚人反轉劇情

曝蔡英文的高民調就靠5個字　徐巧芯：馬英九當時沒有掌握到

30歲男歌手驚傳「睡夢中吐血昏迷」爆輕生！　騙男上床坐牢2年黑歷史曝

雙十國慶古典盛宴 布拉格愛樂管弦樂團屏東首演售票

鬼門要開了！10禁忌曝　好兄弟選這2處約會

婦接詐騙電話急領79萬救兒　警寫紙條「相信我」逮車手！

生活熱門新聞

女童下車「一條腿消失」！驚悚畫面網嚇壞

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

一夜4次！他激戰3天「下面慘了」急奔急診室

3類人「口罩鬆綁」　即起騎機車可免罩

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

統一收購家樂福　熟客求保留1區商品

「東京我回來了！」　他PO這照片吸2.2萬讚

即起戶外散步、騎車免戴口罩！防疫新制一次看

她點外送備註挑釁早餐店！餐點曝光網愣

下班帶傘！18縣市豪大雨特報

農曆七月鬼門開　命理師曝13大旅遊禁忌

「類熱浪」明起6天襲台　挑戰今年最高溫

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

高鐵臨停區見「18禁英譯」　網：阿翔解釋一切

更多熱門

相關新聞

住飯店殺殭屍、喝孟婆湯還要玩獨木橋

住飯店殺殭屍、喝孟婆湯還要玩獨木橋

台南美術館「亞洲的地獄與幽魂特展」一開展就轟動，而再過不久就是農曆七月了，高雄就有一間星級飯店特意將整館打造為沉浸式VR實境樂園，並推出相關住宿方案，讓旅客能享受擊殺殭屍的刺激感，頂樓高空酒吧也特別設置「命懸一線」空中獨木橋VR遊戲，還能喝到期間限定調酒「孟婆湯」及「甜口毒藥」。

農曆七月鬼門開　命理師曝13大旅遊禁忌

農曆七月鬼門開　命理師曝13大旅遊禁忌

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

廁所狂破財「5大風水禁忌」運勢暴跌

廁所狂破財「5大風水禁忌」運勢暴跌

南美館殭屍加碼活動來了！　選定鬼月3日邀民眾變裝

南美館殭屍加碼活動來了！　選定鬼月3日邀民眾變裝

關鍵字：

鬼月雨揚老師好兄弟

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻玩殘男閨蜜　工程師夫發現後崩潰

籃球一哥夜摟女星　備戰亞洲盃帶女友回飯店

獨／跑山獸「一個念頭」找到罹難台鐵員工

千千爆已婚「室友→老公」！影片全是他拍的

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生

女童下車「一條腿消失」！驚悚畫面網嚇壞

快訊／統一、統一超重訊！確定收購家樂福「成交金額290億元」

桃竹苗限定！16隻布偶貓、英短開放認養

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

即／台74線火燒車　駕駛無奈一旁滑手機

國產掀背車加油快2000！他看發票傻眼

桃園1家8口花蓮戲水　爸救2愛女溺斃

大胃王千千爆「秘婚2年」！老公真面目曝光

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

愛莉莎莎騙跟別人交往！三原怒離席：沒法接受

更多

最夯影音

更多
男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼
楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面