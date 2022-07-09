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廁所髒臭狂破財！「5大風水禁忌」運勢暴跌　命理師：不能設在這

馬桶,馬桶蓋,沖水。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲廁所的風水影響一個人的運勢。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

廁所、浴室是每天都會使用的空間，也是家中最陰濕的區域，容易產生濕氣、黴菌與晦氣，看在命理專家眼裡，其對於氣場的影響也最直接。雨揚老師指出，若浴廁風水不好，不只危害健康，還會破財、桃花不聚，她拍攝影片公開「浴廁5大禁忌」及化解方法，不妨參考看看。

雨揚老師分析「廁所5大風水禁忌」：

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禁忌1：廁所沒有對外窗

因經常用水故濕氣較重，若無對外窗，濕氣及晦氣無法排出，細菌與黴菌即容易滋生，久而久之對居住者健康造成影響。最好的方法是將對外窗打開，若無，則建議加裝抽風機或除溼機，保持乾燥、不可積水潮濕。不過老師也提醒，使用除濕機應注意安全，以免漏電。

禁忌2：廁所門對房門

「門對門」在風水中可謂大忌！由於臥室為養氣之地，廁所為排汙之處，若廁所門對上房門，晦氣直衝房內，導致居住者時常有病痛、運勢也跟著低迷。除了改門外，廁所若空間足夠還可使用屏風或活動拉門隔絕，或加裝過膝不透光門簾，並在浴廁內放置一盆小植物或一杯粗鹽以吸收晦氣。

▲▼髒亂，噁心，廁所，浴室，浴缸，汙垢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲浴室髒臭小心窮到哭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

禁忌3：廁所雜亂有臭氣

廁所不可太過雜亂或有異味、臭氣，雜亂會使氣流窒礙難行，再加上異味或臭氣環繞，不僅財神不入、財不易聚守，更會有漏財不斷的情況發生，也有損健康。最好做好收納，馬桶蓋時常蓋上，隨時保持乾淨整潔、放置植物淨化空氣，或使用擴香瓶、香氛噴霧。

禁忌4：廁所慎用玻璃做間隔

透明玻璃雖有美觀、擴大空間的效果，但在風水上浴廁需考量隱密性及隱私性，才能避免爛桃花或使用者心理負擔，進而引發消化或泌尿系統疾病。因此，最好換掉透明玻璃或使用霧面貼增加隱密性。

禁忌5：廁所不能在走廊盡頭

居家住宅中若有走廊，切記盡頭不可是廁所，以風水角度看來會破壞住宅財運，對全家人健康財富也是一大傷害。建議可將廁所門改成隱藏門，或使用風水簾掛上五帝錢做化解，空間夠也可擺放過腰植物，且廁所門要隨時關閉。

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