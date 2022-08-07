父親節前夕　林智堅推「育兒三利多」做年輕父母後盾

▲林智堅出席八德區111年模範父親表揚活動。（圖／林智堅競選團隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

父親節前夕，民進黨桃園市長參選人林智堅7日和市長鄭文燦，一同出席八德區111年模範父親表揚活動表示，如當選桃園市長一定會做全桃園市年輕父母的後盾，推出「育兒三利多」政策，包括友善托育金額再加碼1000元，讓爸媽更輕鬆、延長收托時間，讓爸媽接送不緊繃並且設置定點臨托，讓爸媽喘息好放鬆。

林智堅希望未來在鄭文燦市長所奠定的五星施政基礎之上，再能把桃園升級打造成友善幸福城市。對於有媒體稱，張善政基層人氣似乎不如他，林智堅則表示，昨(6)日在龍潭成立了第一個後援會，現場大概來了1500人，人氣爆棚，證明了第一、市長鄭文燦八年來不分藍綠的建設和施政，得到了市民的高度肯定，未來他也會延續鄭文燦市長的施政做一個全民市長；第二、這段時間他勤走基層提出政策牛肉，和對手呈現反差，讓市民感受到他的認真和誠意。

而明天就是父親節，有沒有和家人共度的計畫？林智堅說，這段時間為選務工作繁忙，每天行程都非常緊湊，因此沒有安排和家人聚餐，但他會利用晚上較空閒時間打電話跟老婆、小孩、爸爸、岳父，和他們聊天也說聲父親節快樂，身為三個孩子的爸爸，林智堅也說，每年在父親節孩子們都會寫卡片給他，今年分隔兩地所以他非常期待收到孩子們的卡片。