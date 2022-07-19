　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

下班帶傘！18縣市豪大雨特報　明天「1時段」雨彈再度開炸

▲近日天氣炎熱對流旺盛，25日台北市區降下午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲明日午後山區、中部以北嚴防雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

今日白天高溫炎熱，午後各地出現雷陣雨，中央氣象局表示，明日天氣與今日類似，不過週四開始太平洋高壓勢力更強，午後陣雨範圍縮減至山區，週五後更為炎熱，大台北將有37度以上高溫。

氣象局簡任技正伍婉華表示，明日恆春半島、台東有短暫降雨，其他地區可見陽光，中午過後各地山區、中部以北近山區平地有雨，山區將有較大雨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

週四後太平洋高壓增強，多數地區天氣穩定，午後雷雨範圍侷限在山區，降雨時間較短。週五以後溫度更高，大台北將有37度以上高溫。

▲18縣市豪大雨特報。（圖／氣象局）

▲18縣市豪大雨特報。（圖／氣象局）

另外目前氣象局已針對18縣市發布豪大雨特報，氣象局提醒，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(19)日桃園市有局部大雨或豪雨發生的機率，雲林以北地區及東半部、嘉義、南部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

天氣職人吳聖宇在臉書貼文表示，由於太平洋高壓強勢的壓制，海面上暫時沒有明顯的熱帶擾動發展跡象，預估至少要等到下週的後半，也就是接近月底左右，隨著太平洋高壓中心北抬，熱帶洋面上才會有足夠的空間以及條件讓熱帶擾動發展，本週之內都不必擔心會有颱風靠近的機會。

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►台中輕旅行必住！豐邑逢甲商旅才2899元超划算

ET快訊
台南離奇車禍！廂型車突暴衝　女遭撞重傷身亡
她穿丁字褲「彎腰埋入洗衣機」哥看光下體！網曝真實反應…超展開
連靜雯陷「Bruce」愛情攻勢遭詐　警搜索「水房」畫面曝
北市隨機攻擊男落網！狂毆女師+吐口水　逃7天在這裡栽了
饒舌天王爆「藏大麻被捕」　警方文件曝光
下班帶傘！18縣市豪大雨特報　明天「1時段」雨彈再度開炸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一夜4次！科技男激戰3天「下面慘了」...半夜急奔急診室

渣男「同事聚餐帶小三」狂放閃！全場傻眼　老司機1招：血流成河

桃園+2487　鄭文燦：7／22再開26處社區接種站

她穿丁字褲「彎腰埋入洗衣機」哥看光下體！網曝真實反應…超展開

多益910分「面試26K助理」被嘲笑！她焦慮炸　網看傻：30K笑啥

連靜雯「敗給愛情」遭詐數百萬！她教1招拆陷阱　網讚：突破盲點

下班帶傘！18縣市豪大雨特報　明天「1時段」雨彈再度開炸

心痛畫面！西嶼大義宮第3隻海龜死亡　玳瑁腹內驚見967顆卵

正妹營養師「解放雙球」急遮一部位！　網笑：羞恥心一起遮

捷報！台灣好小子化學奧林匹亞競賽摘4金　國際排名第1

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

乖巧黑狗守家門等爸爸　見車停下才熱情飛撲！

珍榮.安普賢槓上！「從人品嘴到事業」　為金高銀火爆互嗆..她護愛站邊

Lulu大鬧「聲林七強」笑點密集　戳痛處又亂講話...她傻眼：我被附身XD

陸科學老師癌逝成大體老師　簽下自願書貢獻身體做教育

小肥貓神破解自動餵食器　狂按鈕享受「乾乾吃到飽」

一夜4次！科技男激戰3天「下面慘了」...半夜急奔急診室

渣男「同事聚餐帶小三」狂放閃！全場傻眼　老司機1招：血流成河

桃園+2487　鄭文燦：7／22再開26處社區接種站

她穿丁字褲「彎腰埋入洗衣機」哥看光下體！網曝真實反應…超展開

多益910分「面試26K助理」被嘲笑！她焦慮炸　網看傻：30K笑啥

連靜雯「敗給愛情」遭詐數百萬！她教1招拆陷阱　網讚：突破盲點

下班帶傘！18縣市豪大雨特報　明天「1時段」雨彈再度開炸

心痛畫面！西嶼大義宮第3隻海龜死亡　玳瑁腹內驚見967顆卵

正妹營養師「解放雙球」急遮一部位！　網笑：羞恥心一起遮

捷報！台灣好小子化學奧林匹亞競賽摘4金　國際排名第1

孝女代父繳清數十萬元罰單不眨眼　母揭老伴最怕她

外資賣23.66億砍金融股、買進航空雙雄　三大法人賣超19.84億

一夜4次！科技男激戰3天「下面慘了」...半夜急奔急診室

温貞菱「每天跳繩2000下」反增重3KG！　關鍵一指數降⋯連教練都會怕

SONY BRAVIA 2022年系列價格不漲　影音平台300部電影免月費隨你看

南投家暴防治宣導　戶外音樂會8月底登場

心痛「八點檔一姐」遭詐3千萬　吳淡如1招識破陷阱：大銀行都不行

台南市勞工局青少年職涯規劃研習營　助職涯探索增加職場競爭力

4年前奧運2連霸就想退役！腳傷是原因　羽生結弦：不會捨不得

渣男「同事聚餐帶小三」狂放閃！全場傻眼　老司機1招：血流成河

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

生活熱門新聞

3類人「口罩鬆綁」　即起騎機車可免罩

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

4星座夏天有偷吃跡象！　爛桃花暴增遊走出軌邊緣

哥吉拉人妻是正妹　管理員31字再酸蹭文

哥吉拉文是假的？爆系管理員打臉：當事人是漂亮女生

人夫被家暴「傷勢比台南Josh還慘」　結局網讚爆

大雷雨轟雙北　大雨特報警戒區曝

即起戶外散步、工作都免罩　8月可能再鬆綁

有苦自己吞…「報喜不報憂」星座名單曝光！

3年前被陳時中感動到哭…美女醫現不忍了「吐6字真言」！

今雨區擴大　這3天挑戰今年最高溫

快訊／10：39規模4.5地震！　最大震度4級

更多熱門

相關新聞

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

午後熱對流發展，中央氣象局發布大雨特報，提醒民眾外出小心天氣變化。

大雷雨轟雙北　大雨特報警戒區曝

大雷雨轟雙北　大雨特報警戒區曝

圖解雨區變化！最快有擾動時間曝

圖解雨區變化！最快有擾動時間曝

4死槍擊第5天　超渡法會剛開始竟變天

4死槍擊第5天　超渡法會剛開始竟變天

高壓越來越強　連午後陣雨都沒了

高壓越來越強　連午後陣雨都沒了

關鍵字：

下雨雷雨

讀者迴響

熱門新聞

3類人「口罩鬆綁」　即起騎機車可免罩

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

星巴克7/19起「連玩20天」買1送1

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

16人「戀愛天體營」裸身多人運動

獨／李鴻淵沒殺他真相曝！8年前做證僅說6個字逃死

獨／台鐵員工獨攀馬崙山　失聯6天「跑山獸」尋獲遺體

燒烤店老闆99％撞臉張國榮！「1細節都一模一樣」

警同情拾荒翁沒開單　被控貪汙結局曝

15天用100度竟因「變頻冷氣」！耗電關鍵曝

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

鬼鬼情斷禾浩辰　男方限動洩低潮

本土劇女王遭「網路感情詐騙」3000萬　手法曝光

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

更多

最夯影音

更多
炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！
柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面