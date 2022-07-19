下班帶傘！18縣市豪大雨特報　明天「1時段」雨彈再度開炸

▲明日午後山區、中部以北嚴防雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

今日白天高溫炎熱，午後各地出現雷陣雨，中央氣象局表示，明日天氣與今日類似，不過週四開始太平洋高壓勢力更強，午後陣雨範圍縮減至山區，週五後更為炎熱，大台北將有37度以上高溫。

氣象局簡任技正伍婉華表示，明日恆春半島、台東有短暫降雨，其他地區可見陽光，中午過後各地山區、中部以北近山區平地有雨，山區將有較大雨勢。

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週四後太平洋高壓增強，多數地區天氣穩定，午後雷雨範圍侷限在山區，降雨時間較短。週五以後溫度更高，大台北將有37度以上高溫。

▲18縣市豪大雨特報。（圖／氣象局）

另外目前氣象局已針對18縣市發布豪大雨特報，氣象局提醒，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(19)日桃園市有局部大雨或豪雨發生的機率，雲林以北地區及東半部、嘉義、南部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

天氣職人吳聖宇在臉書貼文表示，由於太平洋高壓強勢的壓制，海面上暫時沒有明顯的熱帶擾動發展跡象，預估至少要等到下週的後半，也就是接近月底左右，隨著太平洋高壓中心北抬，熱帶洋面上才會有足夠的空間以及條件讓熱帶擾動發展，本週之內都不必擔心會有颱風靠近的機會。