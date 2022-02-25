動漫祭消費指標榜　《鬼滅之刃》週邊強奪冠亞軍

▲日本動漫《鬼滅之刃》人氣居高不下，週邊商品搶手熱銷。（圖／momo購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

228連假宅家度過不無聊，網路書店、網購平台相繼推出線上動漫祭，漫畫、公仔、週邊商品最低5折起，讓動漫迷們繼續買好買滿，同時也公布動漫祭消費指標榜， 熱門IP商品買氣最熱，尤其《鬼滅之刃》爆紅至今人氣不減，週邊搶手到奪下冠亞軍。

先前錯過實體動漫展，或是還沒買夠的話，博客來目前推出「春季動漫博覽會」可以逛，囊括漫畫周邊現貨精品、還有人氣漫畫IP庫洛魔法使、名偵探柯南、鬼滅之刃、犬夜叉等人氣經典作品，此外也收錄設計師公仔、微縮模型、療癒擺飾等，主打參展商品7折起，活動至3/18止。電子書平台BOOK✩WALKER也有線上動漫節，3/2前購買漫畫、輕小說79折起，但部分書籍無折扣。

momo購物網「線上動漫祭」網羅木棉花、東立出版社、台灣角川、BANPRESTO、LEGO等，祭出逾45,000項漫畫、公仔、玩具、週邊等商品，2/28前優惠5折起，同時公布動漫祭消費指標榜，熱門IP商品強勢攻佔，最夯的《鬼滅之刃》人氣居高不下，禰豆子、炭治郎、胡蝶忍等Q版人物抱枕奪熱銷冠軍，無限列車劇場版1,000片拼圖緊追在後，還有第6名的「sun-star」鬼滅之刃書寫收納組。

巨人調查兵團短袖T-shirt、天竺鼠車車造型一卡通套組、「LEGO樂高」超級瑪利歐系列的路易吉冒險主機則是依序分佔第3～5名，第7名為《關於我轉生變成史萊姆這檔事》DIY木質筆筒螢幕架組；第8～10名由漫畫單行本最新集數、番外篇拿下，依序是《咒術迴戰 0 東京都立咒術高等專門學校》、《進擊的巨人 34完》、《ONE PIECE航海王101》。

▲蝦皮書城攜手Youtuber推出「歷史文學」書單。（圖／蝦皮購物提供）

除了娛樂追動漫，因應228到來，蝦皮書城精選《紀念之外：二二八事件．創傷與性別差異的美學》、《剩下就是你們的事了：行動思想家 鄭南榕》等推薦書單，也與專注歷史故事解說的Youtuber Cheap合作推出嚴選書單，如《南台灣踏查手記：李仙得台灣紀行》、《不能只有我看到！臺灣史上的小人物大有事》，一起回顧台灣歷史，即日起至2/28，書城也祭出滿299元免運、周一限量百元購物金、滿399元折40元、滿699元折60元等優惠。

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