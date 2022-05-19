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疫情下3大類書後勢看漲　上半年最優惠書展登場全面1折起

博客來上半年最優惠書展登場（圖／博客來提供）

▲博客來即日起推出上半年最優惠書展活動。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

本土疫情持續嚴峻，2022台北國際書展仍如期舉行，但有不少出版社在多方考量下，決定「忍痛放棄」退出不參展，共193個單位繼續參展。除了入場參觀，書迷也可以改逛線上書展，就有網路書店推出上半年最優惠書展活動，祭出5萬種中、外文圖書雜誌、電子書全面1折起，可以便宜購書，又能避免群聚感染風險。

博客來觀察，疫情下居家育兒伴讀需求大增，帶動「童書」類型成長之外，心理勵志、醫療保健、料理食譜等類別書籍後勢看漲，在長期疫情壓力下，「自身心理與身體健康」等相關版品，備受消費者重視，像是心理師周慕姿《關係黑洞》、情緒減壓《當身體說不的時候》、中醫入門《零基礎學中醫》、《15天抖掉內臟脂肪》都是人氣商品。另外，因應國際原物料調漲，想吃什麼在家動手做，健康又省錢，像是不用麵粉用米製作的《無蛋奶麵粉！第一次就烤出香綿生米麵包》、名店師傅傳授《柳川や菠蘿！星野酵母的熟成美味》等深受讀者青睞。

針對居家防疫閱讀，博客來祭出「2022曬書市集」、「電子書滑書季」2大主題，集結育兒共讀、心靈成長、生活娛樂、進修學習等20大類別，囊括繁體書、簡體書、外文書、雜誌、電子書等語系數量超過5萬種，全面1折起，另規劃兩本68折、3本199元、399元、699元特價書區，平均單冊特價最低69元，電子書最低下殺9元起。「童書」參展品項逾4,000種，歷年最多；首度加入超過200種「有聲書」、「影音．課程」，合計增加逾兩千種暢銷新書參展。

電子書平台BOOK✩WALKER個人作者原創書籍79折起（圖／BOOK✩WALKER提供）

▲電子書平台BOOK✩WALKER針對獨立作者們推出主題企劃。（圖／BOOK✩WALKER提供）

電子書平台BOOK✩WALKER則是邀請白天工作、晚上創作的獨立作者們，一起舉辦《白天工作，晚上創作，一切都是因為愛！》主題企劃，5月11日至5月31日，精選個人作者原創作品和同人誌79折起，女性向參展作品包括台灣知名BL小說家「Ami亞海」的《風流宰相臥龍床》、《囧裁》系列，曾被改編成廣播劇的「季堤」《我的鄰居有陰陽眼》系列以及來自「凱薩GLORY」的《騂艣之末》和《異鄉人》等，男性向作品也有來自「本本力學實驗室」的原創同人誌和「夯特大大」的輕小說。另推出《改編漫畫特輯》主題書展，精選由輕小說或遊戲改編的漫畫作品，活動期間77折優惠。

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