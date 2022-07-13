平價大螢幕iPhone 14可能缺貨！　分析師報告：生產計畫嚴重落後

▲iPhone 14 Max可能面臨缺貨問題。（圖／翻攝自iupdate）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果的秋季發表會是果粉每年最期待的活動，今年新機iPhone 14系列，還未發布就受到注目，不過分析師 Ross Young 發布最新報告，蘋果今年新增的6.7 吋iPhone 14 Max 生產進度落後於計劃，也就代表未來可能會面對到供貨問題。

Ross Young表示，整個 8 月的供應鏈數據來看，蘋果iPhone 14 Max 的面板量仍然落後於iPhone 14 Pro Max，而且是遠遠落後，他表示，今年蘋果iPhone 14 Pro Max 的供應量是iPhone 14 Max 的三倍多。

蘋果iPhone 14 Max 和iPhone 14 Pro Max 將共用同樣的6.7 吋螢幕，雖然面板本身會有所不同，平價的iPhone 14 Max 不支援蘋果的自適應刷新率技術，只有iPhone 14 Pro 和iPhone 14 Pro Max 才會享受到 ProMotion，除此之外，iPhone 14 Max 將繼續採用瀏海螢幕，但iPhone 14 Pro Max 將採用Pro 限定的驚嘆號打孔設計。

先前外媒報導就曾指出，由於供應鏈封鎖限制，iPhone 14 Max 的生產計劃遭推遲，而天風國際分析師郭明錤報告也指出，雖然iPhone 14 Max 的生產進度落後，但情況仍在控制之中。不過從Ross Young 的報告來看，供應鏈情況似乎在在5 月份之後又有所惡化。