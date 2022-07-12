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比iPhone 14更貴！全新Apple Watch全系列價格曝光

▲Apple Watch Series 8 獨有功能曝光。（圖／MacRumors）

▲Apple Watch Series 8 價格曝光。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果今年秋季除了iPhone 14系列之外，可能也會推出新款Apple Watch，目前也有許多傳言出現，包含蘋果將推出一款新的系列，可能會以「Pro」命名，會成為Apple Watch的頂級系列，價格直逼iPhone 14。

根據彭博社記者Mark Gurman報導，蘋果今年秋季的新款Apple Watch將命名為Apple Watch Pro，定位為極限運動與高階運動手表的消費者，預計定價為900美元，折合台幣約27000元不等。

此外，彭博社也曝光Apple Watch Series 8全系列售價，普通款預計為399美元起，約新台幣12000元、Apple Watch SE 2售價則為279美元起，約新台幣8300元，至於高規的Apple Watch Pro則高達900美元，約新台幣27000元。

盤點先前的傳言，新款Apple Watch將配備更大的螢幕和更耐用的金屬外殼，續航增強，預計搭載S8晶片。此外整個Apple Watch series 8也會有不少新功能，包含支援測量體溫功能，內建體溫感應器。

而根據先前透露的iPhone 14系列價格，iPhone 14和iPhone 14 Max兩個標準版本，兩款新機搭載了6.1、6.7吋60Hz AMOLED螢幕，後置雙1200萬像素鏡頭，提供128GB、256GB、512GB三種儲存配置和6GB記憶體，電池容量分別為3279mAh、4325mAh，仍將使用A15仿生晶片，售價分別為799美元、899美元。約為新台幣23700與26700元，也就是說Apple Watch Pro的售價已超越基礎版的iPhone 14。

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