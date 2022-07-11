iPhone 14保護殼外流、規格大曝光　「機皇」電池容量縮水

▲iPhone 14系列手機殼流出。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

近期iPhone 14系列的手機殼在網路流出，增強了人們對今年新款iPhone機型設計改進的期望，也從照片中看到許多手機升級的細節，包含鏡頭模組明顯增大，也預示了此次相機性能可能有大幅進步。

Twitter 上的爆料客 DuanRui 發布從微博轉貼的照片，圖中可以看到 6.1 吋 ‌iPhone 14‌ 和iPhone 14 Pro以及 6.7 吋 ‌iPhone 14‌ Max 和 ‌iPhone 14 Pro‌ Max的外殼。不過其中一款設備被標記為‌「iPhone‌ 14 Plus」，但目前還尚未確定此機型的名稱。

▲iPhone 14系列鏡頭模組增大。（圖／取自MacRumors）

外媒MacRumors表示，目前洩露出的圖片讓iPhone 14系列的設計越來越清晰，這些圖像還包括後鏡頭設置的外殼精確成型和切口的特寫比較，更大的後置鏡頭模組預計將容納一個新的 48MP 鏡頭系統，具有57% 更大的感應器，並支援 8K 影片錄製。

與 6.7 吋 ‌iPhone 14 Pro‌ Max 相比，6.1 吋 ‌iPhone 14 Pro‌ 更大的相機平台自然會更明顯，但外殼也顯示 Pro 型號的設計略高，厚度增加，外觀更圓潤。

此外，爆料也提到此次的電池容量部分，iPhone 14和iPhone 14 Pro的電池容量都相對升級，iPhone 14的電池容量為3279mAh，iPhone 13則為3227mAh，而iPhone 14 Pro則為3200mAh，iPhone 13 Pro為3095mAh，但旗艦機皇卻略微縮水，iPhone 14 Pro Max電池容量為4323mAh，iPhone 13 Pro Max 則為 4352mAh，有些微短少。