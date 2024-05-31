女性「沒到160不能當消防員」違憲　大法官判決將讓消防女力大增

▲憲法法庭判決警消人員報考對女性身高限制違憲。（圖／擷取自司法院網頁）

記者吳銘峯／台北報導

針對我國警消人員報考的身高限制，司法院憲法法庭31日作出部分違憲的判決，認定該條文對女性身高的限制，違反憲法保障的平等權，判決違憲。探究大法官作出判決的背後意義，是希望改變目前消防人員男女占比，增加女性消防人力。

高雄市女子陳韻宣視消防為一生志向，2018年順利通過考試後，卻因為考試院對該考試限制「本考試體格檢查有下列情形之一者，為體格檢查不合格：一、身高：男性不及165.0公分，女性不及160.0公分。」最後她身高測量結果為158.9，差了1.1公分而遭到退訓。陳女因此打起憲法訴訟，並聲請釋憲。

憲法法庭在31日做出「113年憲判字第6號判決」，認為「消防警察人員類別之範圍內，其所設之身高標準，排除女性應考人之群體比例明顯高於男性，使女性應考試服公職權受不利之差別待遇，與憲法第7條保障平等權之意旨不符」，宣告該規定對女性身高限制部分違憲，一年內失效；大法官也同時廢棄陳女當時在最高行政法院的敗訴判決，發回最高行政法院更審，讓陳女有機會擔任消防警察。

大法官在判決理由中指出，依照衛生福利部國民健康署2017年至2020年之統計資料，在符合這項考試之應考年齡範圍內（年滿18歲以上，37歲以下），國人男性平均身高約為172.0公分，女性約為159.5公分。因此該規定對男性限制165公分，約排除10％的男性應考；但該規定對女性限制為160公分，卻排除55％的女性應考。大法官認為此規定有違憲法平等原則，才會認定該規定對女性限制部分違憲。

此外，大法官也引出另外一項數據，依照2022年我國消防人力男性占比為88％，女性僅為12％。所以前開違憲規定之適用結果，無疑更加深消防警察人員男女人數之懸殊比例，也導致整體警消工作環境與文化，持續依男性之需求而為配置與定義，不利於女性人力之參與。

故此，在大法官宣告相關應考規定違憲後，未來報考消防特考的女性人數將增加，也更容易進入消防職場，消防女力人數預期將會獲得大幅提升。