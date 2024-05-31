　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女性「沒到160不能當消防員」違憲　大法官判決將讓消防女力大增

▲▼憲法法庭113年憲判字第6號判決，宣告警消人員報考對女性身高限制違憲。司法院長許宗力。（圖／擷取自司法院網頁）

▲憲法法庭判決警消人員報考對女性身高限制違憲。（圖／擷取自司法院網頁）

記者吳銘峯／台北報導

針對我國警消人員報考的身高限制，司法院憲法法庭31日作出部分違憲的判決，認定該條文對女性身高的限制，違反憲法保障的平等權，判決違憲。探究大法官作出判決的背後意義，是希望改變目前消防人員男女占比，增加女性消防人力。

高雄市女子陳韻宣視消防為一生志向，2018年順利通過考試後，卻因為考試院對該考試限制「本考試體格檢查有下列情形之一者，為體格檢查不合格：一、身高：男性不及165.0公分，女性不及160.0公分。」最後她身高測量結果為158.9，差了1.1公分而遭到退訓。陳女因此打起憲法訴訟，並聲請釋憲。

憲法法庭在31日做出「113年憲判字第6號判決」，認為「消防警察人員類別之範圍內，其所設之身高標準，排除女性應考人之群體比例明顯高於男性，使女性應考試服公職權受不利之差別待遇，與憲法第7條保障平等權之意旨不符」，宣告該規定對女性身高限制部分違憲，一年內失效；大法官也同時廢棄陳女當時在最高行政法院的敗訴判決，發回最高行政法院更審，讓陳女有機會擔任消防警察。

大法官在判決理由中指出，依照衛生福利部國民健康署2017年至2020年之統計資料，在符合這項考試之應考年齡範圍內（年滿18歲以上，37歲以下），國人男性平均身高約為172.0公分，女性約為159.5公分。因此該規定對男性限制165公分，約排除10％的男性應考；但該規定對女性限制為160公分，卻排除55％的女性應考。大法官認為此規定有違憲法平等原則，才會認定該規定對女性限制部分違憲。

此外，大法官也引出另外一項數據，依照2022年我國消防人力男性占比為88％，女性僅為12％。所以前開違憲規定之適用結果，無疑更加深消防警察人員男女人數之懸殊比例，也導致整體警消工作環境與文化，持續依男性之需求而為配置與定義，不利於女性人力之參與。

故此，在大法官宣告相關應考規定違憲後，未來報考消防特考的女性人數將增加，也更容易進入消防職場，消防女力人數預期將會獲得大幅提升。

ET快訊
逃亡大陸22年！　他重病回台灣治療
陸又中止ECFA產品關稅減讓　總統府：典型的經濟脅迫
男大生泡乾冰截肢詐保4126萬！　判決出爐
快訊／77萬股民嗨翻！　00919配息創新高
行人地獄更嚴重！　重罰後死亡人數飆升2倍
台灣20萬瑞士團慘被丟包10小時　業者道歉：每人退1萬元
獨／員工做到吐血！公司不給病假　還在住院就解雇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

分手後不甘心竟傳私密影片恫嚇　前女友收訊一看嚇壞報警抓人

男大生雙腳泡乾冰詐保4126萬！截肢成殘判刑2年　同學出鬼點判6年

中捷高中生明出院　「盾牌+棍」未被採用...父提「愛心爸爸」構想

女性「沒到160不能當消防員」違憲　大法官判決將讓消防女力大增

新北富基漁港「漁船失火」！引擎室煙霧瀰漫　現場空無一人

恐怖公車逆衝畫面曝！新北客運司機「不等左轉燈」　警開鍘了

正妹身高沒160cm當不了消防員！法庭判違憲　她親曝下一步

雞頭仲介2女賣淫遭判6月！偷渡大陸22年　晚年重病返台求續命

德商控大立光侵權！雙方到底爭什麼？　檢察官起訴書曝光

基隆掃黑！破6賭場抓38通緝犯　他「欠2萬+搶老大女友」被圍毆

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

小王子來了！女CEO懷第三胎　兩女兒摸肚甜喊：弟弟我愛你＞＜

Jasper「講法文拋媚眼」被陳小春虧　最愛弟弟：媽媽會說我壞話XD

準爸媽餵性別揭曉蛋糕　阿金一口吞連渣也看嘸

陳沂練好《戀愛達人》：等祥祥♥　SWAG首戰..前蛙兵拿棒打屁股

小蝙蝠掉泳池！她跳水救援　餵奶再「掛抹布」助回媽身邊

分手後不甘心竟傳私密影片恫嚇　前女友收訊一看嚇壞報警抓人

男大生雙腳泡乾冰詐保4126萬！截肢成殘判刑2年　同學出鬼點判6年

中捷高中生明出院　「盾牌+棍」未被採用...父提「愛心爸爸」構想

女性「沒到160不能當消防員」違憲　大法官判決將讓消防女力大增

新北富基漁港「漁船失火」！引擎室煙霧瀰漫　現場空無一人

恐怖公車逆衝畫面曝！新北客運司機「不等左轉燈」　警開鍘了

正妹身高沒160cm當不了消防員！法庭判違憲　她親曝下一步

雞頭仲介2女賣淫遭判6月！偷渡大陸22年　晚年重病返台求續命

德商控大立光侵權！雙方到底爭什麼？　檢察官起訴書曝光

基隆掃黑！破6賭場抓38通緝犯　他「欠2萬+搶老大女友」被圍毆

美國飛行秀驚見神祕UFO　14秒清晰直擊影片曝光

隱身山腰環境超美！新北森林系咖啡CP值超高　飲料50元起平價好喝

上海車展「爬上特斯拉車頂抗議」！　中國車主被判賠償77萬元

全台最大立蛋！　頑皮世界號召高手挑戰立鴕鳥蛋

最新女壘世界排名！台灣維持第4　有機會明年參加世運會

分手後不甘心竟傳私密影片恫嚇　前女友收訊一看嚇壞報警抓人

知名女網紅「猛鬼大樓」輕生！最陰國宅奪30人命　警坐鎮難壓邪氣

黃仁勳爆紅身價飆漲！他愣「翻身太快」　內行曝：以前就很猛

買關曉彤劇照使用權推新品！「只賣出1單」...老闆反遭索賠457萬

輕颱馬力斯形成恐襲金門　台電籲民眾做好防颱措施

18歲辣妹和人夫偷腥　10秒後遭元配2刀刺死

社會熱門新聞

獨／前職棒球星逼隊友妻口愛！入監編號「3754」

地基已掏空　南投貨車經過墜百米深谷釀1死

三重細肩帶妹罵重機騎士！　BMW撞紅牌嗆互砍

面試遭老闆亮槍「闖紅燈硬上」！判決出爐

男模店爽玩卻賴帳　25歲女露事業線狂盧

消防員見高虹安手寫信：無法苟同

宥勝為脫罪騷擾被害人　法官批無悔悟

推車女不讓輪椅男　好市多爆電梯戰

即／國防部博愛大樓墜樓！　資通電24歲士兵倒血泊亡

開髮廊當後宮　淫老闆硬上2正妹設計師

獨／警攻堅精品直播間　美腿妹受驚趴地

快訊／通緝犯旅館開窗逃墜樓亡　警搜出海量毒品

高中生火場勇救翁　鍾東錦幫扛醫療費

北市警察局長人選挨轟耍：耍人　李西河首發聲

更多熱門

相關新聞

身高沒160cm當不了消防員！正妹贏了⋯親曝下一步

身高沒160cm當不了消防員！正妹贏了⋯親曝下一步

世界上最遠的距離為1.1公分，讓她無法完成擔任消防員的志向，高雄市女子陳韻宣因為身高只差1.1公分，低於消防員受訓身高標準160公分慘遭退訓，她不服於是打到憲法法庭，今天(31日)下午三點憲法法庭判決作出判決，認為一般警察人員考試規定中，對於女性身高的限制過於嚴苛，有違憲法平等原則。對此，陳韻宣在判決結果出爐前，就明白表示「能不能當消防員，是體能問題，不是身高問題」。

身高沒160正妹當不了消防員！　憲法法庭判決違憲

身高沒160正妹當不了消防員！　憲法法庭判決違憲

差1.1cm消防夢碎！憲法訴訟判決前⋯正妹曝心情

差1.1cm消防夢碎！憲法訴訟判決前⋯正妹曝心情

女醫洩前夫「精子有問題」無罪確定

女醫洩前夫「精子有問題」無罪確定

身高少1.1公分！女消防員志向破滅　憲法法庭下午判決

身高少1.1公分！女消防員志向破滅　憲法法庭下午判決

關鍵字：

法律人權身高大法官憲法法庭言詞辯論憲法訴訟法釋憲警消

讀者迴響

熱門新聞

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」

胡瓜求償5200萬元民視有信心免賠

獨／前職棒球星逼隊友妻口愛！入監編號「3754」

登機時「空服員打招呼」隱藏用意曝

明年過年放9天！2025年行事曆出爐　3天以上連假有6個

母親在台工作　越南男童悶死指縫滲血

大陸再出招！宣布中止ECFA部分產品關稅減讓

「猛鬼大樓」死逾30人　北市府要拆了

奇葩走私！空姐直腸塞入1公斤黃金

黃仁勳寫Email不超過6行？爆全公司都得遵守

士林夜市正妹「沒穿內衣」掉爆乳　IG身分曝光了

地基已掏空　南投貨車經過墜百米深谷釀1死

快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到晚上

雪碧曬激凸照暗諷陳沂：雷聲大雨點小

三重細肩帶妹罵重機騎士！　BMW撞紅牌嗆互砍

更多

最夯影音

更多

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面