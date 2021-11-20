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社會 社會焦點 保障人權

國道水上段深夜2車恐怖追撞　車身扭曲變形！7被夾受傷

記者翁伊森／嘉義報導

國道一號中山高嘉義水上段南向273.8公里，20日凌晨12時許發生故障車輛停靠中線車道故障排除時，卻不慎遭後方未注意意前方路況車輛撞上，警方進一步測量雙方酒測值，雙方肇責警方調查中。

▲▼嘉義水上交流道嚴重車禍。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義水上交流道嚴重車禍。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方調查指出，20日0時28分許國道一號南向273.8公里(嘉義系統交流道路段)處，89年次黃姓駕駛因車輛故障停於中線車道，乘客下車於車輛後方指揮、警示，遭70年次陳姓駕駛於中線車道疑似未注意車前狀況追撞肇事。

▲▼嘉義水上交流道嚴重車禍。（圖／記者翁伊森翻攝）

據了解，事故造成2車駕駛、乘客等3人共7人受傷（皆意識清楚），分別送嘉義長庚、柳營奇美醫院，2車駕駛人因送醫其酒測值待測。

▲▼嘉義水上交流道嚴重車禍。（圖／記者翁伊森翻攝）

消防局表示，太保91載送二名患者，一名女性20歲，左手上臂疑似骨折，另一名男性年約20歲無明顯外傷，以上2人皆意識清楚送長庚醫院。鹿草91載送三名患者，其中一名男性40歲，胸口疼痛；女童9歲，腳趾疼痛，臉部0.5公分撕裂傷；男童8歲，頸部疼痛及後腦5公分撕裂傷，以上三名患者皆意識清楚，送長庚醫院。民雄91載送女性60歲，左胸疼痛，意識清楚送長庚醫院。水上91載送二名患者，其中一名男性20歲，右手上臂骨折、臀部疼痛及左額8公分撕裂傷；另一名男性21歲，左臉頰紅腫及右腳踝疼痛，以上二名患者皆意識清楚，送柳奇醫院。以上太保及水上載送的這4名傷者乘坐黑色自小客，其餘四人乘坐白色自小客車

▲▼嘉義水上交流道嚴重車禍。（圖／記者翁伊森翻攝）
國道公路警察局第四公路警察大隊表示，未注意車前狀態為國道十大肇事因素第2位，國道轄線110年1至10月因未注意車前狀態肇事共5,507件，呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，駕車請注意自身精神狀況、勿疲勞駕駛，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

 

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