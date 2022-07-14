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社會 社會焦點 保障人權

漁獲量只報1／5！船東船長挨罰260萬...拒繳還脫產下場曝

▲違反遠洋漁業條例罰260萬元查封扣存後繳錢 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲違反遠洋漁業條例罰260萬元查封扣存後繳錢 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東新園一艘98噸的遠洋漁船在太平洋公海作業期間，回報捕獲大四鮪魚數量嚴重不實，農委會對船東及船長各開罰220萬及40萬元，兩人繳了部分罰款後置不不理，辦理脫產，函送執行署屏東分署執行，分署祭出查封等作為，成功為國庫順利收回全部罰款。

▲違反遠洋漁業條例罰260萬元查封扣存後繳錢 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲違反遠洋漁業條例罰260萬元查封扣存後繳錢 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

這艘漁船於2018年3月至5月陳報捕獲大目鮪630公斤，該批漁獲同年7月初在前鎮漁港卸魚時，經漁業署派員檢查，赫然發現實際卸魚量高達3370公斤，顯見之前漁獲通報資料嚴重不實。

船東及船長雖主張是因為船上有新進外籍船員，分派他從事較輕鬆的漁獲重量記錄工作，再由船長將外籍船員所記錄的重量鍵入電子回報系統，由於雙方語言溝通有出入導致加總數量短少，非蓄意違規。

農委會則認為船東有選任指揮船長的權力，船長對船員有監督指揮與輔導教育的責任，不能以語言溝通障礙為由而卸責，故仍依遠洋漁業條例規定，對船東及船長各開罰220萬元及40萬元。

他們二人原本在農委會都有辦理分期，但繳了幾期之後就置之不理，農委會遂將船東未繳的195萬餘元以及船長未繳的32萬元，分別移送法務部行政執行署屏東分署執行。

分署於今年5月受理案件後，發現船東早在罰單開立前即已將漁船轉賣給第三人，但其名下尚有新園佔地27坪的透天厝，書記官旋即於收案翌日火速辦理查封登記，並通知地政事務所及農委會要在6月中會同到場以辦理現場查封。就在不動產現場查封前數日，船東終於出面與執行人員聯繫，表示罰款金額較高無法一次完納，遂先繳納65萬元並辦理分期，預計於今年11月繳清，繳清後分署再塗銷不動產查封登記。

船長被移送執行時名下則無任何所得或財產，惟經執行人員職權調查後，發現船長在數家金融機構仍有存款，書記官遂迅速核發扣押命令並扣到21萬餘元，船長的親友亦於日前來分署將剩下的10萬餘元罰單繳清，短短不到2個月，分署成功為國庫順利收回船長所欠的全部罰款。

屏東分署提醒漁業經營者與船長皆應遵守相關作業規範，如有違反遠洋漁業條例相關規定，除了漁業證照會被收回或廢止外，另外會被處以最高4500萬元罰鍰，而船長無法脫免責任也可能會被開罰。拒不繳納經移送者，分署一定會強力執行，以保護臺灣的國際漁業聲譽並維護海洋資源的永續發展。

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