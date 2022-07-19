快訊／陳時中宣布陳建仁出任競總主委　總統級市長競選團隊就定位

▲民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊就定位。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中19日表示，前副總統陳建仁將出任他的競選總部主任委員，未來配合堅強的市議員團隊，再加上智庫最強的所有立委，自己一定會訂定出最好的願景及政策，「我會做事，各位會督促我做對事，讓未來台北的市政一定越來越好」。

陳時中上午在台北霞海城隍廟召開「市長競選團隊公布記者會」，與會者包括民進黨立委林楚茵、莊瑞雄、何志偉、高嘉瑜、管碧玲、吳玉琴、洪申翰、無黨籍立委林昶佐，以及多名民進黨籍台北市議員。

陳時中致詞時表示，感謝大家前來參與這場盛會，今天有一件讓人非常興奮的事情，就是陳建仁要來擔任他的競選總部主任委員，民進黨在台北市有非常堅強的市議員團隊，未來再加上陳建仁的領導，以及智庫內幾乎是最強的黨籍立委，自己一定會訂定出最好的願景及政策。

陳時中也說，在行政院長蘇貞昌的團隊裡面，「我們就是會做事」，那天總統蔡英文特別叮嚀他要做對事，「我會做事，各位會督促我做對事，讓未來台北的市政一定越來越好」。

陳時中提及，台北市大同區對他來說並不陌生，雖然自己是高雄人，但是他從小在延平北路一帶出生、在西門町附近長大，小時候每當逢年過節，母親都會帶他來做新衣，想到心裡就很開心，另外最開心的事情就是來逛街、買南北貨，整路試吃下來都很開心，這就是台北文化的記憶。

陳時中強調，台北市除了有很多進步在走，未來要怎麼加強文化的記憶、在地的感覺及光榮感，他相信很多長期關心市政的人，一定都有相當深刻的感覺，自己在內閣團隊做了相當的訓練，未來除了跟中央政府的溝通，怎麼樣能夠讓台北起飛，還需要大家一起加油。

陳時中也笑說，看起來在今天的選舉運作，他的團隊還需要再多磨合，「今天的選舉場合，這是我們的起手式」，雖然第一步還沒有那麼熟練，但是明天開始會越來越熟悉，「到選舉前我們就融為一體」。

陳時中認為，台北市長只是一個代表的人物，最重要的是議會要全壘打，市長的想法才夠透過大家的努力達成，昨天他跟多位台北市議員一起拍照，大家也互相交換了一些心得，看得出來大家對台北的熱愛，自己會秉持心中對台北的愛，未來會把台北市政做得更好，希望大家一起打拚。