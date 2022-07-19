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見警拔腿就跑「衝百米軟腿自摔」　通緝犯鬆口氣：以為是仇家

▲▼彭姓通緝犯奔逃百米後腿軟自摔遭員警壓制逮捕歸案。（圖／吉安警分局提供，下同）

彭姓通緝犯奔逃百米後腿軟自摔遭員警壓制逮捕歸案。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮仁里派出所依據可靠情資，日前前往1處民宅查緝彭姓毒品通緝犯，彭男見警上門拔腿就跑，員警快腿追逐百公尺，男子突然腿軟跌坐在地，同時上氣不接下氣朝著員警驚呼：「我還以為是仇家找上門，原來是你們我就放心了！」

警方表示，仁里派出所16日下午5時許得到情資，轄區1位彭姓毒品通緝犯在住處出現，員警研判機不可失，馬上前往吉安鄉中華路附近1間透天厝查緝，沒想到狡猾的彭男驚覺門外人影晃動，誤以為是仇家出現，二話不說便從後門逃跑。

▲▼彭姓通緝犯奔逃百米後腿軟自摔遭員警壓制逮捕歸案。（圖／吉安警分局提供，下同）

員警聞聲立刻繞到後方搜尋，男子當時沒命的在巷弄內亂竄，所很快就被發現，雙方在街頭展開追逐，員警快腿在後大喊彭男不要跑，只見男子頭也不回繼續往前衝，約莫1百公尺，男子突然感到一陣腳軟，立馬跌個四腳朝天，警方迅速上前壓制。

▲▼彭姓通緝犯奔逃百米後腿軟自摔遭員警壓制逮捕歸案。（圖／吉安警分局提供，下同）

男子坐在地上氣喘如牛，滿臉驚慌望向身旁的員警，確認不是仇家這才鬆了一口氣，警方將他上銬帶回。

經查彭男是列管毒品人口，2019年施用2級毒品被查獲，法院最終判決應執行有期徒刑8個月確定，由於逃亡藏匿，今見警上門拔腿就跑！年7月4日花蓮地方檢察署發布通緝，依法遞解歸案。
 

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