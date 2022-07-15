　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

騎車未戴帽配合攔查！花蓮男下秒棄車逃　警壓制搜出身藏毒品

▲▼侯姓男子遭警攔查後，先表現配合態度，結果竟突然棄車逃逸，仍被員警壓制逮捕。（圖／吉安警分局提供，下同）

▲▼侯姓男子遭警攔查後，先表現配合態度，結果竟突然棄車逃逸，仍被員警壓制逮捕。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安北昌派出所員警14日晚間執行巡邏勤務，在吉安鄉中山路3段，發現1名男子騎車未戴安全帽，依法攔檢後，當場查獲2級毒品咖啡包5包、3級毒品一粒眠1顆，總重17.54公克，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

▲▼侯姓男子遭警攔查後，先表現配合態度，結果竟突然棄車逃逸，仍被員警壓制逮捕。（圖／吉安警分局提供，下同）

警方表示，侯姓男子14日晚間騎乘電動自行車出門，因未戴安全帽被巡邏員警攔下盤查，一開始男子佯裝配合，主動交出口袋中的毒品，未料卻突然棄車逃跑，員警立即追捕壓制，過程中男子不斷掙扎想要逃脫，最後仍被優勢警力上銬逮捕。警方在男子身上共起獲毒咖啡5包、一粒眠1顆。

▲▼侯姓男子遭警攔查後，先表現配合態度，結果竟突然棄車逃逸，仍被員警壓制逮捕。（圖／吉安警分局提供，下同）

警方在男子身上共起獲毒咖啡5包、一粒眠1顆。

警方表示，29歲的侯男為列管毒品人口，如今持毒被逮，一錯再錯，正值暑期青春專案期間，為防制少年接觸新興毒品，避免誤入歧途，全國警察機關加強打擊各級毒品犯罪，針對查獲毒品案件持續向上溯源。

▲▼侯姓男子遭警攔查後，先表現配合態度，結果竟突然棄車逃逸，仍被員警壓制逮捕。（圖／吉安警分局提供，下同）

侯姓男子被依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

吉安警分局表示，施用毒品會對腦部中樞神經造成影響，產生妄想及行為暴躁、意識模糊或精神恍惚，嚴重者會造成精神分裂並導致死亡，依據毒品危害防制條例規定，販賣2、3級毒品最重可處無期徒刑，接觸毒品害人害己，警方呼籲切勿以身試法。

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►Jo Malone香水低於6折！英國梨與小蒼蘭、鼠尾草與海鹽通通有

ET快訊
LIVE／新任衛福部長薛瑞元、指揮官王必勝　說明施政方向
狂收「有急事找你」垃圾訊息崩潰！　電信業者回應了
快訊／林昀儒24分鐘直落三快勝　闖進WTT挑戰賽8強
冷血槍手躲秘密夾層！浴室水痕成敗筆洩蹤
鴻海轉投資中國紫光　經部開罰！最高2500萬
快訊／土地公廟火警　他湊近驚見「神桌下焦屍」嚇傻
殺人+逃亡時間軸曝！冷血「銬椅轟頭」奪命　一招玩弄警斷尾脫逃
衛福部長跟指揮官不同人！　政院曝原因
快訊／抓到了！國道超不了車竟開槍　狂男遭警圍捕落網
「超偶幫」哽咽憶朱俐靜！曝最後一通電話催淚內容：講了40分鐘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新北樹林土地公廟火警　他湊近驚見「神桌下焦屍」嚇傻

殺人+逃亡時間軸曝！冷血「銬椅轟頭」奪命　一招玩弄警斷尾脫逃

民宅拆除磚牆下秒突倒塌　桃園60歲工人來不及逃遭重壓亡

冷血槍手躲天花板秘密夾層…警一度找嘸人！浴室水痕成敗筆洩蹤

快訊／抓到了！國道超不了車竟開槍射窗　狂男遭警圍捕落網

快訊／台南市安平渔光島傳有人溺水　溺者由衝浪民眾及時救起

騎車未戴帽配合攔查！花蓮男下秒棄車逃　警壓制搜出身藏毒品

南投槍手睡夢中被逮　盧秀燕感謝破案「警察市民都平安」

明知狠殺4人仍收留原因曝！養生館經理涉藏匿　還供淨身洗血漬

直行機車高速擊落左轉女騎士　滑20公尺...塞路邊小貨車底

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

柯佳嬿「喜歡你的形狀」撩林柏宏　尺度超開！賈靜雯虧：坤達知道嗎？

曾國城憶朱俐靜樂觀：看不到黑暗　陶晶瑩淚曝「她走得很安祥」

許藍方被搜保險套慌了：我不買這牌！　手機驚見「王少偉裸上身」...小S嚇歪

上台74突「刁車」釀回堵　妙齡女慌坐分隔島抱膝哭

見眼熟嫌犯：阿德～想你餒　花蓮警「搏感情式」路邊逮人

近80kgs高加索懶得走路　寵物展找床躺、被媽拖著走

快訊／新北樹林土地公廟火警　他湊近驚見「神桌下焦屍」嚇傻

殺人+逃亡時間軸曝！冷血「銬椅轟頭」奪命　一招玩弄警斷尾脫逃

民宅拆除磚牆下秒突倒塌　桃園60歲工人來不及逃遭重壓亡

冷血槍手躲天花板秘密夾層…警一度找嘸人！浴室水痕成敗筆洩蹤

快訊／抓到了！國道超不了車竟開槍射窗　狂男遭警圍捕落網

快訊／台南市安平渔光島傳有人溺水　溺者由衝浪民眾及時救起

騎車未戴帽配合攔查！花蓮男下秒棄車逃　警壓制搜出身藏毒品

南投槍手睡夢中被逮　盧秀燕感謝破案「警察市民都平安」

明知狠殺4人仍收留原因曝！養生館經理涉藏匿　還供淨身洗血漬

直行機車高速擊落左轉女騎士　滑20公尺...塞路邊小貨車底

利菁低調送別朱俐靜！悲痛：不能再掉任何一個小朋友了

評陳時中防疫表現「罄竹難書」　柯文哲揭盲點：沒在聽人說話

不信護盤神山？中環認賠殺出台積電　揭虧逾2000萬

半夜被冷醒！她喚「巨大暖暖包」左右夾擊　吸狗摸肚毛堪稱五星級

「妹子有事急找」網加LINE傻眼：害我急起來！安卓+蘋果1招阻絕

她拿「外罩衫和家中窗簾」做對比　無奈苦笑：差別在哪？

傅培梅也抵擋不住的手切帶皮滷肉飯！用這3種肉最香

新娘嫌友43公斤「看起來很奇怪」　女拒任伴娘健康放首位　

把客人分3等級！8年櫃姐「最瞧不起1類人」曝精品櫃日常　全場點頭

老媽做果凍「三色豆+蝦子+草莓」　兒子哭著曝口感：營養滿分

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

社會熱門新聞

快訊／南投行刑式槍殺4死　冷血槍手落網

8年前嗆殺女課長　兇嫌行刑式血洗！證人全轟頭

8年恩怨埋殺機！嫌犯狠奪4命　全因他們做了這些事

康建生技5人遭關廁「行刑式槍殺」

獨／牛樟芝業界曝：恐找殺手處理

即／躲養生館被活逮！槍手高喊：我有深仇大恨

槍手問：賴博士在哪　埋伏3小時奪4命

南投「行刑式槍殺」4死　兇嫌身分曝光

蒙面槍手放過5員工：進廁所就不會死

快訊／殺手正面曝！警查扣「手槍、百發子彈」

警政署長曝南投4死：已鎖定槍手就是他

快訊／直擊攻堅現場！奪4命槍手台中落網

冷血殺手背景曝　邊坡零工因腎結石失業

行刑式槍殺現場　2人遭上銬爆頭

更多熱門

相關新聞

暑假交通違規案件多　東港警迄13日止告發455件

暑假交通違規案件多　東港警迄13日止告發455件

暑假期間，許多家長帶著放暑假的小孩全家一同出遊享受假期，大量人、車潮湧入東港，確保交通安全，東港警分局會同屏東監理站加強取締交通違規情事，尤其未經審查合格的電動自行車，到13日止，已開出455張各式告發單，未戴安全帽達259件，警方呼籲民眾遵守交通規定，以免被開單告發。

毒蟲被抓菸盒藏安毒　4正義騎士停車幫壓制

毒蟲被抓菸盒藏安毒　4正義騎士停車幫壓制

男子「玩很大」違停遭警起獲毒品

男子「玩很大」違停遭警起獲毒品

睡覺覺→誰弄的　媽語氣一轉牠心虛

睡覺覺→誰弄的　媽語氣一轉牠心虛

BMW龜速撞號誌牌　駕駛認了打毒品

BMW龜速撞號誌牌　駕駛認了打毒品

關鍵字：

騎車安全帽攔查心虛棄車逃逸追捕壓制毒品

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南投行刑式槍殺4死　冷血槍手落網

8年前嗆殺女課長　兇嫌行刑式血洗！證人全轟頭

8年恩怨埋殺機！嫌犯狠奪4命　全因他們做了這些事

康建生技5人遭關廁「行刑式槍殺」

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

獨／牛樟芝業界曝：恐找殺手處理

即／躲養生館被活逮！槍手高喊：我有深仇大恨

槍手問：賴博士在哪　埋伏3小時奪4命

槍殺爆頭4大命案！淫魔硬上她「矇眼射腦慘死」

國旅補助今開搶！「訂房每晚折1300」攻略一次看

楊小黎試乘刮傷車子！　店經理「壓迫式回應」傻眼：拒買

白肌妹沒穿內衣逛市場全被拍！

南投「行刑式槍殺」4死　兇嫌身分曝光

蒙面槍手放過5員工：進廁所就不會死

快訊／殺手正面曝！警查扣「手槍、百發子彈」

更多

最夯影音

更多
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤
吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

柯佳嬿「喜歡你的形狀」撩林柏宏　尺度超開！賈靜雯虧：坤達知道嗎？

柯佳嬿「喜歡你的形狀」撩林柏宏　尺度超開！賈靜雯虧：坤達知道嗎？

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面