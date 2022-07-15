騎車未戴帽配合攔查！花蓮男下秒棄車逃　警壓制搜出身藏毒品

▲▼侯姓男子遭警攔查後，先表現配合態度，結果竟突然棄車逃逸，仍被員警壓制逮捕。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安北昌派出所員警14日晚間執行巡邏勤務，在吉安鄉中山路3段，發現1名男子騎車未戴安全帽，依法攔檢後，當場查獲2級毒品咖啡包5包、3級毒品一粒眠1顆，總重17.54公克，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

警方表示，侯姓男子14日晚間騎乘電動自行車出門，因未戴安全帽被巡邏員警攔下盤查，一開始男子佯裝配合，主動交出口袋中的毒品，未料卻突然棄車逃跑，員警立即追捕壓制，過程中男子不斷掙扎想要逃脫，最後仍被優勢警力上銬逮捕。警方在男子身上共起獲毒咖啡5包、一粒眠1顆。

▲警方在男子身上共起獲毒咖啡5包、一粒眠1顆。

警方表示，29歲的侯男為列管毒品人口，如今持毒被逮，一錯再錯，正值暑期青春專案期間，為防制少年接觸新興毒品，避免誤入歧途，全國警察機關加強打擊各級毒品犯罪，針對查獲毒品案件持續向上溯源。

▲侯姓男子被依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

吉安警分局表示，施用毒品會對腦部中樞神經造成影響，產生妄想及行為暴躁、意識模糊或精神恍惚，嚴重者會造成精神分裂並導致死亡，依據毒品危害防制條例規定，販賣2、3級毒品最重可處無期徒刑，接觸毒品害人害己，警方呼籲切勿以身試法。