35年舊屋時尚大改造　玄關隔屏變Mini bar，創意迎美宅新生活

文／時尚家居

上個世紀的老電梯住宅，地段機能尚佳，建築結構完整，然舊有裝修已跟不上新世代生活腳步，為了解決收納櫃體的雜亂零散與客餐廚動線不佳，知名系統家具商專案顧問Lilian整合系統收納、鋪設全新木感地板、定調現代淡雅風格，加上餐廳Mini bar巧思，家居空間脫胎換骨，嶄新美宅情境，著實讓兩代成員期待展開新生活。

保留原格局優勢 整合系統規劃改造現代時尚宅

經過三十餘年歲月，待孩子們逐漸長大成家，並即將迎來下一代新生命時，該是幫陪伴多年的老夥伴換裝改造了，舊屋機能隨時間推移已不敷使用，男主人最愛的藏酒與木雕珍藏無處展示，而只能放在客廳沙發旁的大冰箱，確實離餐廚區是遠了點，還有每個成員都希望公領域有個吧台供水處。因此公共空間改造首要重點，即是將天地壁結合收納展示櫃牆統整規劃，公領域統一藍灰色調與沙發背牆大尺寸石紋薄磚，加上擬真度極高的溫潤白橡木感SPC石塑地板，老華廈搖身一變為高雅大器的現代都會美宅，清雅而溫潤，內蘊人文丰采。

淡雅大器亮麗迎賓 玄關隔屏巧變創意Mini bar



也讓人不禁好奇，珍貴藏酒、古典木雕該如何融入簡潔流線大宅公領域？Lilian精選灰玻黑框在電視牆側端，打造一處高貴又不突兀的藏酒展示櫃，與灰彩賽麗石檯面、質樸白橡矮櫃、另側水泥石板灰落地櫃，緊緊環扣帶有內斂灰調的雅緻人文主題，加上特意加入沙發旁壁龕式收納抱柱創意，格架開口面對玄關，無論任何風格雕塑創作，都可以低調展現藝術品味。此間最令人驚艷還是Mini bar創意無限，將廚房門口延伸而出，以系統板材巧妙崁入冰箱與打造具給水功能的亮點小吧台，此道櫃牆更半立於入口處，化身玄關隔屏，讓居家動線從入門、來往客餐廚冰箱使用的往返更合理流暢，重生後的居宅不僅美，還美得頗有情調氣氛，品味油然而生。

愜意文青私領域 主題收納兼具海量與美型



對於整屋改裝Lilian將尺度掌握得剛剛好，充分平衡需求與預算，如僅將天花板方角修圓與刻入交接線條，整體視覺就能顯得立體有型。進入私領則視個別空間需求，以主題式系統整體規劃，兼具海量收納與美型特色。莫蘭迪綠主色搭配兩道淡色灰織紗落地櫃體牆，間替其中的溫潤山毛櫸木色板材，共組出難能可貴的主臥人文風，讓所需櫃體一應俱全；次臥由尼羅河綠跳色板材配搭簡約白橡木紋主體，窗邊櫃、書桌、床頭吊櫃與落地衣櫥裝修一氣呵成，成就完美俐落。另一間次臥則考量到寶貝外甥可能會常常回家小住，床鋪所在處以系統設計加高地坪，不僅擴大睡眠區，床底與側邊的可拉出抽屜與平掀式開口，又是另一個好用又充足的收納亮點，映襯於藍灰色牆前，自然木意上升為現代都會檔次。

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