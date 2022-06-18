水電工迷上改槍！自學搞出「2短5長」　怕太吵...夜躲車上趕工

記者邱中岳／台北報導

北市1名水電工迷上改槍，竟然利用水電工具，然後上網自學，進而改造7把各式長短槍，警方逮捕時還發現一包改壞的半成品子彈，以及4顆改造子彈，警方勘驗後，確認有2把短槍、1短槍有殺傷力，男子坦承，因與家人同住，所以將改槍工具搬到車上，在車上進行改造作業。

警方調查，33歲的趙姓男子，日前被檢舉持有槍枝，警方上門搜索，當場搜出2把短槍、7把長槍，另外還找到一包改壞的子彈，以及4顆改造子彈，並在趙男的住處搜出安非他命吸食器，訊後也依照《槍砲彈藥刀械管制條例》及《毒品危害防制條例》等罪嫌移送法辦。



▲水電工迷上改造槍枝，趁深夜在車上改出7把長短槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，趙姓男子本身從事水電工作，因迷上改造槍械，利用水電對於機械的基本知識，再透過國外改槍網站論壇爬文，最後竟自學改槍長達6個月之久，甚至還將鑽頭、研磨砂輪機等工具放在車上，隨時可以改造槍枝。

趙姓男子向警方透露，因為與家人同住，所以不敢在家中改槍，所以才將改造工具放在車上，趁有深夜無人之際，就將車開往偏遠地帶，並直接在車上進行槍枝改造，但否認有販賣，目前警方仍持續追查是否有槍枝販售流入黑市。

▲水電工上網自學改造槍枝，竟然趁深夜在車上改槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市警局4月份「署頒全國掃黑專案行動」接續5月份本局執行「安城專案｣，徹底打擊組織犯罪，2022年迄今查獲不法槍械枝達84支，展現對於不法行為須刨根溯源、斬斷金流，厲行系統性掃黑，斬草除根之魄力，宣示本局「打擊犯罪、掃黑制暴」之決心。