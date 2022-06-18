　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

水電工迷上改槍！自學搞出「2短5長」　怕太吵...夜躲車上趕工

記者邱中岳／台北報導

北市1名水電工迷上改槍，竟然利用水電工具，然後上網自學，進而改造7把各式長短槍，警方逮捕時還發現一包改壞的半成品子彈，以及4顆改造子彈，警方勘驗後，確認有2把短槍、1短槍有殺傷力，男子坦承，因與家人同住，所以將改槍工具搬到車上，在車上進行改造作業。

警方調查，33歲的趙姓男子，日前被檢舉持有槍枝，警方上門搜索，當場搜出2把短槍、7把長槍，另外還找到一包改壞的子彈，以及4顆改造子彈，並在趙男的住處搜出安非他命吸食器，訊後也依照《槍砲彈藥刀械管制條例》及《毒品危害防制條例》等罪嫌移送法辦。

▲▼▲水電工上網自學改造槍枝，竟然趁深夜在車上改槍。（圖／記者邱中岳翻攝）
▲水電工迷上改造槍枝，趁深夜在車上改出7把長短槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，趙姓男子本身從事水電工作，因迷上改造槍械，利用水電對於機械的基本知識，再透過國外改槍網站論壇爬文，最後竟自學改槍長達6個月之久，甚至還將鑽頭、研磨砂輪機等工具放在車上，隨時可以改造槍枝。

趙姓男子向警方透露，因為與家人同住，所以不敢在家中改槍，所以才將改造工具放在車上，趁有深夜無人之際，就將車開往偏遠地帶，並直接在車上進行槍枝改造，但否認有販賣，目前警方仍持續追查是否有槍枝販售流入黑市。

▲▼▲水電工上網自學改造槍枝，竟然趁深夜在車上改槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲水電工上網自學改造槍枝，竟然趁深夜在車上改槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市警局4月份「署頒全國掃黑專案行動」接續5月份本局執行「安城專案｣，徹底打擊組織犯罪，2022年迄今查獲不法槍械枝達84支，展現對於不法行為須刨根溯源、斬斷金流，厲行系統性掃黑，斬草除根之魄力，宣示本局「打擊犯罪、掃黑制暴」之決心。

►惠而浦除濕機超優惠價！設定濕度、室內更舒服

►穿上秒變瘦！纖腰、提臀、沒小腹就靠它

ET快訊
已婚機長偷吃人妻座艙長！　啪30次每月給3萬
輪胎行門口排滿花！民眾擺巧克力、娃娃　悼念來不及長大的孩子
快訊／10：57發生4.4地震！　最大震度3級
楊冪「彎腰洩巨胸」截圖瘋傳！　網驚呆：好深我看見了
學霸兒買畢冊「卻不見台大3科系」　他4字吐槽
為夫懷孕驚覺他「同性戀又染愛滋」！　家屬怒：死前都是處女
阿喜突爆驗到「兩條線」！　網狂賀tag無尊：恭喜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

改裝汽機車沿街音爆吵死人　台中半年取締160案...開出37萬罰單

農地濫倒廢棄物！洞挖一半地主辯養蝦　最重判刑5年罰1500萬元

2男1女摩鐵開毒趴　警上門驚見剛上映「侏儸紀公園」毒咖啡包　

已婚機長偷吃座艙長！啪30次每月給3萬　她辯「被性侵的遮羞費」

警局前挑釁！喪事陣頭祝分局長「一路好走」　警再逮12黑幫成員

輪胎行門口排滿花！民眾擺巧克力、娃娃　悼念來不及長大的孩子

為夫懷龍鳳胎...驚覺他同性戀又染愛滋！　家屬怒批：死前都是處女

水電工迷上改槍！自學搞出「2短5長」　怕太吵...夜躲車上趕工

碩士工程師離奇猝死王牌經紀人豪宅　今告別式...家屬正式提告

不肖業者好大膽！議員拿快篩劑照片　竟被P成賣「三降茶」

輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人

輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

彰化弱勢3兄弟貧困瘦如柴　「服藥過量躺地」緊急送醫

輕搔嘴邊就自己饋上頭　美貓瞇眼躺好超會撒嬌

吳宗憲父病逝！享耆壽90歲　「想養他到120歲」中斷錄影北上辦後事

王心凌反差狂飆《山海》　認只有「交男友」最叛逆XD

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

嬤體重計放反孫貼心提醒　她狀況外「轉圈再量一次」

改裝汽機車沿街音爆吵死人　台中半年取締160案...開出37萬罰單

農地濫倒廢棄物！洞挖一半地主辯養蝦　最重判刑5年罰1500萬元

2男1女摩鐵開毒趴　警上門驚見剛上映「侏儸紀公園」毒咖啡包　

已婚機長偷吃座艙長！啪30次每月給3萬　她辯「被性侵的遮羞費」

警局前挑釁！喪事陣頭祝分局長「一路好走」　警再逮12黑幫成員

輪胎行門口排滿花！民眾擺巧克力、娃娃　悼念來不及長大的孩子

為夫懷龍鳳胎...驚覺他同性戀又染愛滋！　家屬怒批：死前都是處女

水電工迷上改槍！自學搞出「2短5長」　怕太吵...夜躲車上趕工

碩士工程師離奇猝死王牌經紀人豪宅　今告別式...家屬正式提告

不肖業者好大膽！議員拿快篩劑照片　竟被P成賣「三降茶」

台東地牛翻身「323大地震餘震」　氣象局曝已震111次

改裝汽機車沿街音爆吵死人　台中半年取締160案...開出37萬罰單

「蘇貞昌帶頭輕忽疫情」糟政院反擊　蔣萬安再嗆：防疫沒像批評一樣快

超厭世！米格魯籠內「呆露牙齦」怨嘆狗生　爸驚：我養到老皮？

農地濫倒廢棄物！洞挖一半地主辯養蝦　最重判刑5年罰1500萬元

黑心快篩延燒！國民黨再批關務署包庇　蘇貞昌：一定嚴查嚴辦

時力又內鬨！雲林議員廖郁賢爆遭脅迫退黨　嗆：菁英黃沒有地方

蘇貞昌悼前大法官孫森焱辭世　法官判決「要接地氣」理念令人佩服

乳酸菌優格麥片現省199元！滿滿乳酸菌　當宵夜也不罪惡

莫頓7局9K好投無用　勇士14連勝遭小熊攔截

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

社會熱門新聞

輪胎行逆子想脫罪　父打臉戳謊言

輪胎行老闆夜宿靈堂　殯儀館破例同意

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

竹科男偷拍2女同事洗澡　判賠220萬元

陽光射箭好手火場護姪身亡　未婚夫現身靈堂

為夫懷孕驚見他同性戀又染愛滋！　家屬批：還是處女

輪胎店火警上千高溫　關鍵判斷找到7+1

高帥工程師猝死王牌經紀人家　家屬將提告

輪胎行縱火8死！心碎爸腳穿焦黑藍白拖

輪胎行逆子「打火機燒衛生紙」縱火8死　長子確診獨坐靈堂外

火燒輪胎行8死　護樹老娘：住這房是不留活路

「最強奶媽」對決小網美　罵謝薇安「愛盜圖沒品」下場曝光

父女戀「搞出人命不認帳 」　親子鑑定打臉

台南妻刺殺家暴夫　法院駁回聲押「無保釋放」

更多熱門

相關新聞

男逛賣場狂摸680元奇異果　監視器曝光...他慘了

男逛賣場狂摸680元奇異果　監視器曝光...他慘了

北市萬華分局接獲報案，在西藏路內的一家賣場人員報案，有1名竊賊在賣場內偷水果，店家發現後追了出去，但男子矢口否認，最後警方到場，當即調閱監視器發現犯行，才讓嫌犯百口莫辯，最後也在袋子內尋獲失竊的奇異果，並將水果物歸原主。

快訊／食藥署核准莫德納用於6個月至5歲幼兒

快訊／食藥署核准莫德納用於6個月至5歲幼兒

彰化85歲阿嬤失蹤　今在彰濱海域尋獲遺體

彰化85歲阿嬤失蹤　今在彰濱海域尋獲遺體

嘉縣溪口600豬被電死電癱　種母豬250頭

嘉縣溪口600豬被電死電癱　種母豬250頭

嘉義太陽能設備爆炸　電死畜牧場600頭豬

嘉義太陽能設備爆炸　電死畜牧場600頭豬

關鍵字：

水電工槍枝改造影音

讀者迴響

熱門新聞

蔡依林超帥CEO姊夫曝光！18歲東區搭訕天后姊妹

輪胎行逆子想脫罪　父打臉戳謊言

阿喜深夜突爆驗到「兩條線」！網狂賀tag無尊

啦啦隊女神被酸像懷孕！上衣一掀直接打臉

輪胎行老闆夜宿靈堂　殯儀館破例同意

獨居女猝死家中！20隻貓靠「吃飼主」活命

眾量級家寧「跟男網紅出國PO文」被抓包！　掀網熱議

整棟樓聽見「打屁股聲」　她1張字條網歪樓

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

許藍方認了戶頭剩7926：描述事實

竹科男偷拍2女同事洗澡　判賠220萬元

最難被算計的3星座！Top 1超有危機意識

梁云菲羞認見男友2次就約進房！

面試官問「兩口呂、三口品，五口呢」？他神回秒錄取

重機正妹上海出生選擇住台灣　列6點關鍵

更多

最夯影音

更多
輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人

輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人
輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

彰化弱勢3兄弟貧困瘦如柴　「服藥過量躺地」緊急送醫

彰化弱勢3兄弟貧困瘦如柴　「服藥過量躺地」緊急送醫

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面