頂尖音響品牌首家旗艦店坐落大稻埕　嵌入式喇叭打造完美家庭劇院

文／時尚家居

餘音繞樑 聲歷其境打造精緻與奢華沉浸式美聆體驗

座落文化底蘊的繽紛街區，造就今日專屬賞聆空間 沉浸式體驗，細膩且舒適的享受

選擇落腳在這個新舊交融、多元豐富的地區，透過舊式街屋的改裝，打造台灣首家旗艦店，期待能藉由沉浸式的體驗服務，帶給所有聽友們最直接且真實的賞聆體驗。不算寬的門面，隱藏著極有深度的內在，舊時的狹長街屋，如今精心規劃出七個主題區，包含五個試聽空間，其中還有兩個獨立的聆賞室，讓音律的震動，實際撼動來客的耳朵與身心，感受頂級音響配備的細膩與震撼。入口處的植生牆搭配品牌標準字，色彩繽紛又生意盎然的迎接著所有來者，既嚴陣以待，又活力十足的打開專業賞聆的序幕。





七個主題區&五種試聽空間 精心規劃，提供最頂級音響賞聆體驗

落地玻璃前的吧台區，有多款耳機及耳擴，提供多組個人化的試聽體驗，來自法國的頂尖音響語結合英國的串流技術的經典單品密閉式頭戴耳機、設計靈感來自賓利汽車的賓利聯名款耳機等，以及旗下體積最大無線串流喇叭一體式播放機，支援HDMI ARC與Wi-Fi功能，支援多種串流平台，是串流功能相當多元的播放機，集質感與設計感於一身的科技感操作介面及可依室內需求更換顏色的可拆式面板，都相當令人心折。





再往內走，規劃了平易近人的家庭聆賞體驗區，網路串流無線喇叭搭配木紋飾版更顯質感，可串流音樂，也能連接電視，或者可結合英國一體式擴大機，再搭配Focal書架喇叭，讓功能更完整。

經過法國車用音響專門展示區後，由三音路落地喇叭結合大型電視，組成較小的影音視聽體驗空間，原木皮打造的箱體外觀，以及FOCAL優質亞麻三明治單體製作技術，使得這一區雖然小，卻震撼力十足。

傳統狹長型街屋的妙處就在於住商兩用，舊時的中庭，往往是住家與商業空間之間的轉折緩衝處，衛浴及盥洗空間也設置於此，如今，便成為不同展示空間的區隔與氣氛轉換的奇妙所在，長廊通道上方更規劃了兩支戶外喇叭，讓中庭成為可休憩、可洽談的舒適區域。





走過中庭之後，就是兩個獨立的聆聽室，首次在國內展示的法國旗艦1000系列嵌入式喇叭，中高低音可調，聲音投射角度也可調整，可打造完美家庭劇院。第二個獨立聆聽室則展示了頂級旗艦系列落地喇叭，並於天花結合300系列崁入式喇叭，在極度精簡的空間呈現下，展現最好的聲道環繞效果。

融合英法血統的經典工藝科技款單品，以及最專業的賞聆環境，都精心呈現在台北品牌旗艦店，這裡不僅是音響展示體驗店，更能提供多樣化、精緻且量身打造的音響規劃服務，同時規劃舉辦多種體驗活動，觸角廣及所有與音響相關的元素、配件及相關知識，2022年6月6日已正式於大稻埕迪化街隆重開幕，等著你來感受最頂級的音響體驗。

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