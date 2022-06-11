　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

頂尖音響品牌首家旗艦店坐落大稻埕　嵌入式喇叭打造完美家庭劇院

文／時尚家居

照片由 FOCAL Power By Naim 提供

餘音繞樑 聲歷其境打造精緻與奢華沉浸式美聆體驗

座落文化底蘊的繽紛街區，造就今日專屬賞聆空間 沉浸式體驗，細膩且舒適的享受

選擇落腳在這個新舊交融、多元豐富的地區，透過舊式街屋的改裝，打造台灣首家旗艦店，期待能藉由沉浸式的體驗服務，帶給所有聽友們最直接且真實的賞聆體驗。不算寬的門面，隱藏著極有深度的內在，舊時的狹長街屋，如今精心規劃出七個主題區，包含五個試聽空間，其中還有兩個獨立的聆賞室，讓音律的震動，實際撼動來客的耳朵與身心，感受頂級音響配備的細膩與震撼。入口處的植生牆搭配品牌標準字，色彩繽紛又生意盎然的迎接著所有來者，既嚴陣以待，又活力十足的打開專業賞聆的序幕。

照片由 FOCAL Power By Naim 提供

七個主題區&五種試聽空間 精心規劃，提供最頂級音響賞聆體驗

落地玻璃前的吧台區，有多款耳機及耳擴，提供多組個人化的試聽體驗，來自法國的頂尖音響語結合英國的串流技術的經典單品密閉式頭戴耳機、設計靈感來自賓利汽車的賓利聯名款耳機等，以及旗下體積最大無線串流喇叭一體式播放機，支援HDMI ARC與Wi-Fi功能，支援多種串流平台，是串流功能相當多元的播放機，集質感與設計感於一身的科技感操作介面及可依室內需求更換顏色的可拆式面板，都相當令人心折。

照片由 FOCAL Power By Naim 提供

再往內走，規劃了平易近人的家庭聆賞體驗區，網路串流無線喇叭搭配木紋飾版更顯質感，可串流音樂，也能連接電視，或者可結合英國一體式擴大機，再搭配Focal書架喇叭，讓功能更完整。

經過法國車用音響專門展示區後，由三音路落地喇叭結合大型電視，組成較小的影音視聽體驗空間，原木皮打造的箱體外觀，以及FOCAL優質亞麻三明治單體製作技術，使得這一區雖然小，卻震撼力十足。

照片由 FOCAL Power By Naim 提供

傳統狹長型街屋的妙處就在於住商兩用，舊時的中庭，往往是住家與商業空間之間的轉折緩衝處，衛浴及盥洗空間也設置於此，如今，便成為不同展示空間的區隔與氣氛轉換的奇妙所在，長廊通道上方更規劃了兩支戶外喇叭，讓中庭成為可休憩、可洽談的舒適區域。

照片由 FOCAL Power By Naim 提供

走過中庭之後，就是兩個獨立的聆聽室，首次在國內展示的法國旗艦1000系列嵌入式喇叭，中高低音可調，聲音投射角度也可調整，可打造完美家庭劇院。第二個獨立聆聽室則展示了頂級旗艦系列落地喇叭，並於天花結合300系列崁入式喇叭，在極度精簡的空間呈現下，展現最好的聲道環繞效果。

照片由 FOCAL Power By Naim 提供

融合英法血統的經典工藝科技款單品，以及最專業的賞聆環境，都精心呈現在台北品牌旗艦店，這裡不僅是音響展示體驗店，更能提供多樣化、精緻且量身打造的音響規劃服務，同時規劃舉辦多種體驗活動，觸角廣及所有與音響相關的元素、配件及相關知識，2022年6月6日已正式於大稻埕迪化街隆重開幕，等著你來感受最頂級的音響體驗。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

►奴才們注意！貓界豪宅「紙箱城堡」好玩好用還能自由組合

ET快訊
跟確診兒關7天！她「永遠1條線」自嘲絕緣　網傻了
完全沒風聲！　台商嘆「龍膽石斑」衝擊更大：是因為政治
快訊／中國突禁台灣石斑魚　蔡英文發聲譴責了
直擊許瑋甯碩士班畢典獲獎！　獨自現身世新大學
明不開記者會！　陳時中：疫情穩定「該宣布的都說了」
1個月內兒童MIS-C恐增167人？　指揮中心回應

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

頂尖音響品牌首家旗艦店坐落大稻埕　嵌入式喇叭打造完美家庭劇院

睡不好吃不下怎麼辦？專家：「解決失眠」只要十分鐘

快衝了！超商「大杯拿鐵免費升級」剩4天　加碼哈根達斯77折吃

搶吃1元呱呱包、漢堡買1送1！「8大速食店」最新優惠懶人包

到美式賣場總是當「搬長」？年度特價衝補貨！刮鬍刀一組用一年要買趁現在

睡眠問題Out！美國NASA認證「這款」95%可提升睡眠品質

【廣編】搶攻暑假旅遊商機　和運租車暑期祭好康

foodpanda「加收平台費」惹民怨！624人投訴消保官　業者道歉了

周末小確幸！超商連3天「霜淇淋買1送1」　不限口味吃到爽

【廣編】健康意識抬頭　御品鵝油疫情下逆勢成長

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

鴨子用嘴戳戳幫按摩！　水豚君「爽翻」倒水中

健體爸背1歲娃跳水母舞　狂扭結實肌肉笑翻網XD

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

媽玩濾鏡突「把鴨放頭上」　呆萌汪一臉問號：在哪裡？

頂尖音響品牌首家旗艦店坐落大稻埕　嵌入式喇叭打造完美家庭劇院

睡不好吃不下怎麼辦？專家：「解決失眠」只要十分鐘

快衝了！超商「大杯拿鐵免費升級」剩4天　加碼哈根達斯77折吃

搶吃1元呱呱包、漢堡買1送1！「8大速食店」最新優惠懶人包

到美式賣場總是當「搬長」？年度特價衝補貨！刮鬍刀一組用一年要買趁現在

睡眠問題Out！美國NASA認證「這款」95%可提升睡眠品質

【廣編】搶攻暑假旅遊商機　和運租車暑期祭好康

foodpanda「加收平台費」惹民怨！624人投訴消保官　業者道歉了

周末小確幸！超商連3天「霜淇淋買1送1」　不限口味吃到爽

【廣編】健康意識抬頭　御品鵝油疫情下逆勢成長

iOS16更新超狂4功能！「長按這地方」就能去背　韓偶像粉絲嗨翻

台南市確診+7038！提供長照機構防疫物資強化防疫

快訊／6天揪出622確診住民　台中第二波長照大型普篩6／13啟動

《絕地求生》PWS 前哨戰開打　 PNC 全明星賽15區選手搶皇冠殊榮

早期球迷進場搶位「廝殺」　葉總：現在當娛樂進來看啦啦隊

屏東縣+3369！5至11歲建議施打2劑疫苗　間隔縮為4至8週

機組員沒打三劑仍3+4！　旅客沒限制「機師工會怒差別對待」

Lulu犧牲色相貼身伴舞！許志豪唱到崩潰喊「搞砸了」

「不該有低級跑壘」　郭阜林當面向餅總道歉

基中清寒生照顧癌父感動全國　副總統賴清德送平板給大大擁抱

淡江D級女模手機被偷了！「裡面很多訊息」　心急肉搜平頭男

消費熱門新聞

熊貓「加收平台費」惹民怨掀退訂潮！業者道歉

超商限時3天「霜淇淋買1送1」

專家：「解決失眠」只要十分鐘

只有5天！超商2大咖啡飲品第2杯10元

不傷手的洗碗精！入手2組現省1張紅色小朋友

頂呱呱「1元呱呱包」限時4天搶吃

美式賣場CP值爆表補給品瘋囤貨！

網推「香港救世」快篩佛心價

醫師揭綠茶這樣喝瘦身美顏最有效

foodpanda收平台費網友炸鍋　行銷專家這樣說

速食店「加1元多1件」爽吃5天！

「8大速食店」最新優惠懶人包！

運動男神也在瘋的「鮮奶123營養準備法」

美國NASA認證「這款」　95%可提升睡眠品質

更多熱門

相關新聞

採鴻海平台的Fisker PEAR設計圖

採鴻海平台的Fisker PEAR設計圖

美國電動車廠Fisker創辦人Henrik Fisker近日公布Fisker PEAR的設計草圖，這款中小型電動休旅正是以鴻海MIH平台打造，不但預計在明年下旬發表、2024年由北美俄亥俄州工廠生產，並確定售價低於29,900美元（折合新台幣約88.2萬），目前傳出已收到超過3,200張訂單。

電梯1設計他看傻！在地人+1：每次都愣一下

電梯1設計他看傻！在地人+1：每次都愣一下

富藝斯香港春季拍賣！尼古拉斯·帕爾蒂《雙人肖像》與緬甸鴿血紅耳環亮眼登場

富藝斯香港春季拍賣！尼古拉斯·帕爾蒂《雙人肖像》與緬甸鴿血紅耳環亮眼登場

聖母廟景觀公園設計競圖活動開跑

聖母廟景觀公園設計競圖活動開跑

「已使用10年」陸教科書插圖惹議 總顧問被起底是「書籍設計泰斗」

「已使用10年」陸教科書插圖惹議 總顧問被起底是「書籍設計泰斗」

關鍵字：

時尚家居音響 設計 迪化街大稻埕

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙薇消失9個月突悲痛發文：我一無所有！

台大醫：「1原因」有些人不易染疫

快訊／今本土+79598例　莊人祥曝數字大增原因：轉檔異常

女兒遭性侵亡！父撂人私刑致死　代價出爐

全國唯一！他會考沒1科及格　但作文拿下滿級分

巨型樓板掉落砸中…10歲男童壓爛慘死

本土+79598　3縣市病例破萬

大尺度女Coser偷吃攝影師被甩　反怨男友

波特王預告公布證據　宣戰前東家：你選的路

前公司反擊波特王不實指控！　　

林志穎不忍了！深夜打臉法拉利姐

260萬新車成葬身地…2屍4命塞後車廂

醉男性騷被吼　變成4狀漢瘋打2女

泰女來台念書嫁移工夫　遭棄屍BMW後車廂

老公早洩！人妻約砲懷孕「不知孩是誰的」

更多

最夯影音

更多
女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！
唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面