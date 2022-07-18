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婚姻救星出手！奇美博物館看哥吉拉夫妻大吵　「超狂教學」被讚爆

▲奇美博物館將於7月13日起開館，館方重啟過去曾使用的「官網預約系統」以控制入館人流，想來參觀的民眾本週日起可以上網預約。（圖／奇美博物館提供，下同）

▲台南奇美博物館。（圖／奇美博物館提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

近日因哥吉拉模型讓婚姻破滅的話題，談到夫妻間的尊重問題，由於討論太過熱烈，許多品牌、粉專都跟風發文。對此，台南奇美博物館也發文教學，當親戚小孩很喜歡你的恐龍收藏，你可以「蓋一座博物館，把收藏展示給大眾看」，霸氣的發言瞬間讓網友都服了。

奇美博物館18日跟風「哥吉拉事件」表示，當親戚小孩很喜歡你的恐龍收藏，你可以有3個選擇，「1.借給他看、2.不借給他，自己欣賞、3.蓋一座博物館，把收藏展示給大眾看」，並在文末宣傳「要不要來博物館看恐龍？」

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▲▼哥吉拉夫妻大吵！奇美博物館「超狂1招」教學。（圖／翻攝奇美博物館）

▲奇美博物館PO文如上。（圖／翻攝奇美博物館）

該文曝光後瞬間被網友大讚是「颶風級跟風」，「為了合理跟老婆離婚，送給他吧」、「小編有跟上喔，給許先生讚，挽救了無數婚姻」、「最後一句是要不要來我家看貓的進化版嗎」，小編也回應網友說，「要效法創辦人的精神，把收藏和太太都照顧得很好」、「（創辦人）根本婚姻救星」、「看貓咪不夠，可以看恐龍和北極熊的概念」。

據悉，奇美博物館是台灣企業家許文龍創立；許文龍小時候常造訪台南州立教育博物館，立志長大後也要開一間博物館。後來創辦奇美實業後，成為大企業家之餘，對藝術、音樂也很有興趣，逐步擴展收藏藝術品的領域，終於有計畫有規模的成立博物館，且讓民眾免費參觀。博物館遷至今址後，仍維持台南市民免費參觀至今。

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