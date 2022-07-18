參加後援會不忘酸陳時中　蔣萬安：選舉不需曇花一現或仇恨動員

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

參加後援會不忘酸對手　蔣萬安：選舉不需曇花一現或仇恨動員

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／蔣萬安辦公室提供）

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／蔣萬安辦公室提供，下同）

記者羅婉庭／台北報導

台北市長選舉三腳督就定位，國民黨台北市長參選人蔣萬安各區後援會也陸陸續續成立。蔣今（18）晚前往士林後援會致謝，並於受訪時指出選舉不需曇花一現，選民對城市進步的期待也不是仇恨動員或行政資源可操做的。

蔣萬安表示，他自參選以來感謝市議員、議員參選人，還有在地里長、鄉親的大力協助，大家一直有很好的默契，在穩定的進度上持續向前。他指出，穩紥穩打、好好規劃才能打贏這場團體戰，「急就章的曇花一現，這不是我們所需要的」。

面對中央和地方豐沛的行政資源，蔣萬安表示，他從不認為要贏得年底的選戰是件容易的事，他也始終相信，這場選舉寄託著市民對於美好未來的期盼、對於城市進步的渴望，這不是仇恨動員、政治口水，甚至是豐沛的資源能夠操作的。

蔣萬安指出，過去這段時間，他走訪台北的各個角落，緊握每一雙手、傾聽市民的心聲。他強調，在這場選戰中，每一個充滿生命力、成就無限可能的市民，才是真正的主角，才是這座城市持續開創奇蹟的原動力，這也是他提出「你+台北就是無限」願景的原因。蔣表示，所有市民都是他無限的力量、最堅實的靠山，希望能攜手創造城市翻轉的新奇蹟。

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／蔣萬安辦公室提供）

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