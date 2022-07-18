戒菸成功！陳時中曝下個挑戰是腰圍90　「選舉很忙應該有機會」

▲衛福部長交接典禮。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

前衛福部長陳時中18日上午交棒部長一職，專心投入台北市長選戰。過去陳時中也因參加戒菸活動引起關注，對此，陳時中分享，到目前為止自己戒菸成功了。戒菸之後，接下來的目標是挑戰國健署「腰圍90」的計畫，「我想選舉很忙，勤跑行程後，沒有整天在辦公室開會吃便當，或許可以讓腰圍減下來。」

對於參選台北市長的決定，陳時中表示，新任務來了，自己使命必達。如同五年多前上任時的基本態度「國家有需要，我就義無反顧來做。」

陳時中指出，​謝謝部裡跟我一路打拚的同事，這段時間大家以誠相待，與衛福部各個司署、國衛院、醫策會的主管及同仁們協調合作，共同完成許多重要的任務，另外，在我主持防疫工作的九百多天裡，整個指揮中心目標一致相互支援，決策精準而專業，謝謝團隊的付出。​

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陳時中也分享，到目前為止自己戒菸成功了。戒菸之後，接下來的目標是挑戰國健署「腰圍90」的計畫，「我想選舉很忙，勤跑行程後，沒有整天在辦公室開會吃便當，或許可以讓腰圍減下來。」

對於戒菸過程，陳時中表示，前衛生署署長張博雅叫他戒菸30年了，自己都戒不掉，但今年菸害防制法修法，身為政務官應該要以身作則，加上受到董氏基金會菸害防制中心主任林清麗鼓勵，終於下定決心。

陳時中指出，自己戒菸分為兩階段，自認第一段算戒菸成功，沒想到，當他的辦公室機要秘書因確診被隔離後，他就開始偷抽辦公室裡、人家送的雪茄，還安慰自己雪茄「新朋友」，不像香菸是老朋友。

陳時中表示，後來機要秘書跟他說「除非你修法通過說雪茄的菸草不是菸，不然你就是戒菸失敗。」陳時中坦言，修法太難了，還是承認失敗吧，於是展開第二階段的戒菸，「不論老朋友新朋友都要戒」。

陳時中說，他在6月1日抽了最後一口菸，到現在都沒抽了，「沒有新朋友、也沒有舊朋友了。」