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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

接見美前國防部長艾斯培　朱立倫：深談國防政策及台美關係發展

▲朱立倫與「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪問團會面。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫與「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪問團會面。（圖／國民黨提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席朱立倫今（18）日和美國「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪問團會面，他與美國前國防部部長艾斯培（Mark Esper）、大西洋理事會資深副會長博貝利（Barry Pavel），雙方深談台灣的國防政策、區域局勢，還有台美雙邊關係的發展。

朱立倫晚間發文表示，艾斯培非常關心台灣的兵役、後備制度，以及民眾的自我防衛決心，他也非常認同台灣的能源配比過度依賴進口，能源安全已經成為國家安全最脆弱的一環。同時，朱立倫也向艾斯培前部長明確表達國民黨「親美愛台」的基本立場，還有對加強現役、後備訓練及對「不對稱作戰」的支持。

朱立倫說，台灣越來越受到世界關注，除了和國際友人傳達我們的堅定立場之外，如何在加強國防的同時與各方維持對話以降低台海衝突的風險，追求和平，這是最重要的目標。

最後，朱立倫說，會中雙方互相勉勵，期許中華民國與美國友誼長存，未來能有更多合作機會。國民黨的政黨外交有突破，中華民國與自由民主價值就更安全，朱也強調他一定會繼續努力，讓美國及國際社會聽到國民黨的理念與聲音。

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